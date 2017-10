Perú comienza a preparar con trece jugadores la repesca ante Nueva Zelanda

Lima, 30 oct (EFE).- La selección peruana de fútbol inició este lunes con 13 jugadores sus entrenamientos para la repesca al Mundial de Rusia 2018 que disputará el próximo mes frente a Nueva Zelanda.

En las canchas de la Villa Deportiva Nacional de Lima (Videna) se ejercitaron los porteros Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo, además de los defensas Aldo Corzo, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Alberto Rodríguez, Luis Abram, Nilson Loyola y Adrián Zela.

También se pusieron a las órdenes del seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, los centrocampistas Yoshimar Yotún y Wilder Cartagena así como el delantero José Manzaneda.

Tanto Rodríguez como Araujo trabajaron al margen del resto de jugadores para recuperarse de los problemas físicos que acarrean durante los últimos días.

En la cancha también presenció la práctica el joven delantero Iván Bulos, quien no está convocado al encontrarse en la fase inicial de su recuperación, tras haberse roto el ligamento cruzado el mes pasado.

Al finalizar la sesión, Zela, que fue incluido en la convocatoria por los problemas físicos que tiene Araujo, reconoció que esperaba desde hacía tiempo su inclusión de la selección y dijo que la toma "con seriedad y mucha responsabilidad".

Sobre Nueva Zelanda, el defensa del Deportivo Municipal advirtió que los 'All Whites' "no son jugadores solo fuertes y con buen juego aéreo, sino un rival de cuidado que también tiene otras características".

"Se habla mucho del delantero Chris Wood, pero no es el único que juega. Me iré empapando mucho más de las características que tienen", agregó.

En los próximos días se irán incorporando más jugadores convocados que militan en equipos del extranjero con el objetivo de reunir en Lima al mayor número posible de futbolistas para viajar a Nueva Zelanda el lunes 6 de noviembre.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este lunes, además, que la FIFA canceló las amonestaciones recibidas durante la eliminatoria sudamericana, por lo que estas no acarrearan sanción para jugar la repesca.

Esto permitirá que hasta nueve jugadores peruanos que estaban a una tarjeta amarilla de cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones puedan jugar el partido de vuelta de la repesca aunque sean amonestados en el encuentro de ida.

Los beneficiados con la medida son Paolo Guerrero, Renato Tapia, Luis Advíncula, Nilson Loyola, Miguel Trauco, José Carvallo, Carlos Cáceda, André Carrillo y Pedro Gallese.

Los partidos por la repesca para el Mundial Rusia 2018 entre Perú y Nueva Zelanda se disputarán el próximo 10 de noviembre en el estadio Westpac de Wellington y el 15 en el Estadio Nacional de Lima.