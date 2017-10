Jugadores rechazan el favoritismo que Nueva Zelanda le atribuye a Perú

Lima, 31 oct (EFE).- Los jugadores de la selección peruana José Manzaneda y Nilson Loyola afirmaron hoy que no se sienten favoritos en la repesca para el Mundial de Rusia contra Nueva Zelanda, cuyo técnico, el estadounidense Anthony Hudson, afirmó este lunes que la presión está sobre los sudamericanos.

"No nos sentimos favoritos. Nueva Zelanda es un equipo muy difícil y tendremos que ponerle mucha intensidad para poder ganarles", afirmó el delantero José Manzaneda, de 21 años, tras completar la segunda sesión de entrenamiento de la Blanquirroja de cara a los dos partidos frente a los All Whites.

El atacante apostó por "abrir mucho el campo" para hacer daño a los neozelandeses por las bandas. "Hay que encararlos. Sabemos que sufren mucho en el uno contra uno", agregó.

El lateral izquierdo Nilson Loyola advirtió que Nueva Zelanda da como favorito a Perú para que "se agrande" y se confíe.

"Tampoco me siento favorito, pero queremos ganar los dos partidos y así hacer historia, siempre con respeto hacia el rival", señaló Loyola.

El jugador del Melgar de Arequipa abogó por mantener la concentración durante los 180 minutos de la eliminatoria y realizar una labor muy táctica: "con la pelota en el piso generamos ocasiones y le hacemos daño a cualquier equipo", apuntó.

Las comedidas declaraciones de los peruanos ponen distancia sobre el rol de favorito que el seleccionador de Nueva Zelanda les dio este lunes, cuando afirmó que Perú vivirá un "desastre nacional" si no llega al Mundial, porque "todo el mundo sabe" la diferencia de nivel que existe entre ambos equipos.

En la práctica realizada hoy en la Villa Deportivo Nacional (Videna) de Lima ya se incorporó el extremo derecho Andy Polo, quien se ejercitó al margen del grupo, al igual que hicieron los defensas Alberto Rodríguez y Miguel Araujo, en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Perú visitará a Nueva Zelanda el 11 de noviembre en el estadio Westpac de Wellington a las 16.15 horas (3:15 GMT), que en Perú todavía serán las 22.15 del día 10.

El partido de vuelta se jugará el 15 en el Estadio Nacional de Lima a las 21.15 horas (02:15 GMT del jueves).