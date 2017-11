"Nueva Zelanda es un equipo duro", afirma Aldo Corzo, defensa de Perú

Lima, 1 nov (EFE).- La selección de fútbol de Perú cumplió hoy con once jugadores su tercer día de entrenamientos para los partidos de la repesca al Mundial de Rusia 2018 frente a Nueva Zelanda, un rival al que respetan y que consideran "muy duro".

"Nueva Zelanda es un equipo duro, ordenado, así lo asumimos. En cada partido de las eliminatorias hemos jugado al máximo, hay que seguir jugando como lo venimos haciendo, que es lo que nos ha llevado a esta repesca", declaró el defensa Aldo Corzo al término de los entrenamientos.

Corzo agregó que los jugadores neozelandeses "son fuertes en pelota parada y en pelotazos", pero agregó que se están preparando para afrontar esa circunstancia.

"Gracias a Dios todo depende de nosotros en estos partidos, por ahí no he escuchado mucho lo que dicen ellos, estamos tranquilos, siempre vamos a ir con fe. Todas las fechas hemos hecho lo mismo, pensar en nosotros, en el grupo", remarcó.

El también defensa Anderson Santamaría coincidió en manifestar su respeto por Nueva Zelanda.

"Dentro del campo somos once contra once y no podemos confiarnos. Hay que respetar al rival, lo miramos de la misma manera y pensamos ya en el partido", indicó.

El zaguero detalló que están trabajando para evitar "lo que puedan hacer con la pelota parada y el juego aéreo de ellos".

Santamaría consideró, además, que Perú no llega como favorito a la repesca, tal como afirmó esta semana el seleccionador neozelandés, Anthony Hudson.

"No vamos como favoritos, ellos quieren ponernos toda la presión a nosotros, pero vamos tranquilos y confiados en nuestro trabajo y buscaremos demostrarlo allá".

En la jornada de entrenamientos de hoy en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima trabajaron 11 jugadores, incluidos los porteros Pedro Gallese, José Carvallo y Carlos Cáceda.

También participaron los defensas Adrián Zela, Aldo Corzo, Luis Abram, Anderson Santamaría y Nilson Loyola, los centrocampistas Yoshimar Yotún y Wilder Cartagena y el delantero José Manzaneda.

Los defensas Alberto Rodríguez y Miguel Araujo, así como el delantero Andy Polo siguieron con los trabajos de recuperación de las dolencias físicas que afrontan.

Perú visitará a Nueva Zelanda el sábado 11 de noviembre en el estadio Westpac de Wellington a las 16.15 hora local (03.15 GMT), que en Perú todavía serán las 22.15 del viernes 10.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 15 en el Estadio Nacional de Lima a las 21.15 local (02.15 GMT del jueves 16).