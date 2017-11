En duda Guerrero para la repesca al Mundial por un supuesto dopaje, según un canal de TV brasileña

Lima/Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- El delantero Paolo Guerrero dio positivo en un control antidopaje al que fue sometido tras el partido de eliminatorias del Mundial de Rusia entre las selecciones de Perú y Argentina , informó hoy el canal de televisión SportTV que cita fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Esta versión, que también ha tenido resonancia en Argentina, tuvo repercusiones este viernes durante el entrenamiento de la selección peruana que se alista en Lima para el partido de ida de la repesca del Mundial contra la de Nueva Zelanda.

De confirmarse el positivo del goleador del Flamengo, quedaría suspendido provisionalmente y quedar desvinculado de la selección, que jugará sus partidos por la clasificación a Rusia 2018 los días 11 y 15 de noviembre, añadió la televisión brasileña.

Tal suspensión a Guerrero le impediría a la vez ser opción del Flamengo en los partidos de semifinales de la Copa Sudamericana frente al Atlético Junior colombiano.

"Existe oficialmente un resultado analítico adverso para un estimulante. Fui informado por el médico del Flamengo de este caso", dijo a SporTV el presidente de la Comisión de Control de Dopaje de la CBF, Fernando Solera.

Según la versión periodística, el Flamengo le entregó a la CBF una lista de las medicinas suministradas a su delantero y negó haberle ofrecido alguna sustancia prohibida.

"Si no se trata de un caso de administración médica equivocada, él puede perderse el Mundial de Rusia (si Perú se clasifica). Creo que eso ocurrirá", precisó Solera.

El examen antidopaje al que debió someterse el delantero fue hecho tras el partido del 5 de octubre que Perú igualó sin goles con Argentina en Buenos Aires.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se han manifestado de momento sobre las versiones que circulan en Argentina, Brasil y Perú.

El entrenamiento de la Blanquirroja comenzó hoy en Lima más tarde de lo habitual, con los catorce jugadores concentrados hasta ahora, entre los que no está Guerrero, quien este viernes se ejercitó con normalidad en Río de Janeiro con su club.

El entrenador del Flamengo, el colombiano Reinaldo Rueda, había manifestado que pretende contar con el ariete peruano en el partido del Campeonato Brasileño de este domingo contra el Gremio, tras el que viajaría a Perú para concentrarse con su selección.

En la sede de ka Blanquirrroja en Lima estuvo el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, a quien se le vio conversar con el seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, junto a otros miembros del cuerpo técnico, y con el médico Julio Segura.

Está previsto que Guerrero se incorpore a la concentración de la selección peruana este fin de semana para viajar con la mayor parte de los convocados de Perú a Nueva Zelanda, donde la Blanquirroja jugará el partido de ida de la repesca para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El delantero, autor de cinco goles en las recientes eliminatorias sudamericanas, fue uno de los jugadores peruanos escogidos para pasar el control antidopaje junto al atacante Édison Flores tras el encuentro contra Argentina disputado el 5 de octubre en el estadio de La Bombonera, que terminó con empate sin goles.

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Antidopaje del IPD, Víctor Carpío, explicó este viernes al Canal N de televisión que Guerrero puede continuar su actividad deportiva hasta que la FIFA no remita una notificación de suspensión al futbolista, a la federación peruana y a la agencia mundial antidopaje.