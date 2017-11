Flamengo afirma que Paolo Guerrero siempre ha tenido una conducta "ejemplar"

Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- El Flamengo afirmó hoy que el delantero peruano Paolo Guerrero, suspendido por la FIFA por un período provisional de treinta días, "siempre" ha tenido una conducta profesional "ejemplar".

"Esperamos que toda la cuestión sea esclarecida lo más rápido posible", anunció el club de Río de Janeiro en un escueto comunicado.

El equipo de fútbol profesional más popular de Brasil indicó que conoció este viernes la suspensión de su máximo goleador por un "supuesto caso de dopaje mientras actuaba con la selección peruana" en las eliminatorias para el Mundial de Rusia.

Debido a la suspensión provisional, Guerrero no jugará el partido del Campeonato Brasileño de este domingo contra el Gremio en Porto Alegre.

El capitán del combinado peruano, convaleciente en las últimos días por molestias en el muslo izquierdo, tenía previsto reaparecer con su club este fin de semana, pero la sanción le impedirá disputar los encuentros tanto con el Flamengo, como con su selección, durante los próximos treinta días.

En este sentido, Guerrero no podrá jugar los dos partidos de la decisiva repesca para el Mundial de Rusia 2018 que Perú disputará ante Nueva Zelanda el sábado 11 y el miércoles 15 de este mes.

El delantero de 33 años dio un "resultado analítico adverso" en un control antidopaje al que fue sometido tras el partido que las eliminatorias del Mundial que Perú igualó sin goles con Argentina en La Bombonera de Buenos Aires.

La entidad no especificó la sustancia hallada en el organismo de Guerrero y dijo del máximo goleador histórico de la selección peruana que "cumple un rol muy importante" dentro y fuera del campo, "gracias a la calidad de persona que siempre ha evidenciado".