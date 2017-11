El médico de Perú descarta un posible dopaje de Guerrero por medicinas para la gripe

Lima, 4 nov (EFE).- El médico de la selección peruana, Julio Segura, descartó la posibilidad de que los medicamentos que proporcionó al capitán del equipo, Paolo Guerrero, hayan provocado el "resultado analítico adverso" que el jugador arrojó en un control antidopaje, lo que le hará perderse la repesca para el Mundial.

Segura explicó a la Radio Nacional de Perú que Guerrero recibió medicamentos para tratar una gripe que sufría en los días previos a jugar el pasado 5 de octubre contra Argentina en Buenos Aires, donde al terminar el partido fue sometido al control antidopaje en el que se le encontró una sustancia extraña.

"Paolo estuvo con un proceso gripal, incluso terminó con una traqueitis, pero lo pudimos recuperar gracias a su esfuerzo. Recibió medicamentos, antibióticos y analgésicos, medicamentos que no tienen ningún problema con el dopaje", contó Segura.

El galeno reiteró que el cuerpo médico de la Blanquirroja no usa sustancias que produzcan dopaje porque aseguró conocer bien las implicaciones de los controles que se realizan de manera aleatoria a los jugadores después de un partido.

"Es lamentable lo que pasó con Paolo, pero estoy seguro que no hubo ningún problema por parte de nosotros", dijo Segura, quien está centrado en estos días en la preparación de Perú para jugar contra Nueva Zelanda la repesca de la Copa del Mundo.

El médico tampoco consideró plausible que el resultado irregular achacado a Guerrero esté causado por negligencias en el tratamiento de las muestras tomadas al jugador.

Guerrero fue suspendido este viernes por 30 días por la FIFA tras notificarse su posible dopaje, por lo que en ese periodo no podrá jugar los dos partidos de la repesca mundialista ante Nueva Zelanda ni los compromisos de su club, el Flamengo brasileño.

El delantero peruano se preparaba para reaparecer con la camiseta del Flamengo ante el Gremio de Porto Alegre tras superar una lesión muscular, y después tenía previsto incorporarse a la concentración de la selección de Perú para viajar con la mayor parte de los convocados a Nueva Zelanda.