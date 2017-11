Perú convoca a Yordy Reyna en lugar de Guerrero para la repesca del Mundial

Lima, 4 nov (EFE).- La selección peruana convocó hoy al delantero del Vancouver Whitecaps canadiense Yordy Reyna para disputar la repesca del Mundial ante Nueva Zelanda en el lugar del capitán Paolo Guerrero, suspendido provisionalmente por la FIFA tras conocerse que dio un "resultado analítico adverso" en un control antidopaje.

Reyna, que jugó en el último partido de Perú en las eliminatorias sudamericanas ante Colombia, se incorporará a la concentración de la Blanquirroja para viajar desde Lima a Nueva Zelanda.

En Lima se ejercitan desde comienzo de esta semana la mayor parte de los convocados, entre ellos el portero José Carvallo, quien hoy aseguró que el equipo está "a muerte" con Guerrero, suspendido por treinta días al conocerse los resultados del control antidopaje al que se sometió tras jugar contra Argentina en las eliminatorias.

"Estamos a muerte con Paolo, porque es una gran persona antes que un súper jugador. Confiamos en él", comentó Carvallo al terminar el entrenamiento en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

El arquero destacó que los jugadores están "enfocados" en la eliminatoria frente a Nueva Zelanda el 11 y el 15 de noviembre.

Carvallo manifestó su confianza en que la Blanquirroja sabrá reponerse y competir sin la presencia de su capitán tanto en Wellington como en Lima.

"Hemos tenido momentos duros, momentos límites, y hemos sabido sobrepasarlos. Confío en el grupo plenamente. Nos jugamos el partido más importante de nuestras vidas", apuntó.

EL defensa Alberto Rodríguez afirmó que la selección peruana no depende de un único jugador y la meta de clasificar a una Copa del Mundo "está por encima de cualquier individualidad".

"Tenemos que hacer lo nuestro. Hay que hablar de los que estamos. Mentalizarnos. Nos hemos preparado y hemos luchado para esto. Vamos a trabajar para no dejar pasar esta oportunidad", agregó Rodríguez.

El jugador de Universitario de Deportes comentó que ya se encuentra recuperado de la lesión muscular que padeció en el último partido de Perú, que le mantuvo alejado de las canchas durante las tres últimas semanas.

La novedad en el entrenamiento de hoy fue la incorporación del centrocampista Paolo Hurtado, que hizo ejercicios de recuperación en el gimnasio y no salió a la cancha.

El grueso de los convocados jugó un partido de entrenamiento contra la selección peruana sub'18, a la que ganaron por 2-0 con goles de Andy Polo y Nilson Loyola.