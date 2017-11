Pinto cree que la repesca con Australia puede dar a Honduras una "gran alegría"

Comayagua (Honduras), 4 nov (EFE).- El seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, cerró el viernes en la ciudad central de Comayagua, la primera fase de preparación al partido de ida de la repesca contra Australia el 10 de noviembre, del que dijo les "puede dar una gran alegría".

Antes de viajar desde Comayagua, 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, a San Pedro Sula, donde Honduras recibirá a los australianos, Pinto dijo a Efe que está "atento a todos los detalles".

Añadió que sus jugadores están "muy contentos y muy dispuestos".

"Sabemos que es un partido que nos puede dar una gran alegría", insistió.

Añadió que está atento "a la nómina del adversario, a nuestro trabajo" y "luchando porque lleguen rápido nuestros jugadores", principalmente de Europa.

Sobre los problemas que ha tenido con la preparación, citó las dificultades para contar con los que juegan en clubes del exterior, cuya situación porque "los clubes quieren retenerlos", así como el cambio de horarios a que tendrán que someterse.

"Muchos jugadores de Europa llegan aquí, están cuatro o cinco días, cambian de horario y luego vuelven a cambiar de horario -al viajar el día 11 a Australia- y eso para el deportista dentro del rendimiento no es lo mejor", enfatizó un Pinto jovial y con mucha fe y esperanza en sus convocados a la selección.

De Australia señaló que la ha visto en toda la eliminatoria que tuvo, especialmente con Siria y Japón, y que ha leído y analizado a su equipo, con futbolistas que militan en Alemania, Inglaterra, Corea y Japón, lo que le ha permitido "conocer un poquito detalladamente a cada uno de sus jugadores".

Dijo que al rival australiano habrá que saberlo "controlar" porque "es un equipo rápido, dinámico, que sabe atacar por los costados".

"Me parece que es un equipo que necesitamos atacar", subrayó el timonel de Honduras, que no contará el día 10 con el defensa Maynor Figueroa, capitán de la selección, ni el delantero Alberth Elis, por acumulación de cartulinas amarillas.

Sobre el viaje a Australia para el partido de vuelta en Sydney, el 15 de noviembre, respondió que se hará terminando el del día 10, cuando la selección hondureña viajará a Los Ángeles, donde se buscará acomodar un poco el horario y que los jugadores puedan dormir unas horas para adaptarse al horario australiano.

Pinto ve en el equipo hondureño "muchas esperanzas, muchas ganas, mucha disposición, mucho sentimiento".

"El grupo se ha dado cuenta lo importante que es para ellos, para el país, para todos nosotros, para los directivos, el cuerpo técnico, para todos los medios y estamos muy motivados para dar la pelea", recalcó.

Al cerrar como cuartos en las eliminatorias de la Concacaf, los hondureños fueron enviados a la repesca contra Australia.

Pinto pidió a los hondureños llenar el estadio de San Pedro Sula.

"Va a ser un partido histórico para el país, histórico para el fútbol de Honduras, histórico para los jugadores", expresó.

"Un estadio lleno motiva a cualquier jugador a darlo todo", dijo.

La preparación de Honduras continuará desde este sábado en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, donde los 'catrachos' buscarán ser más rápidos que los "canguros" australianos.