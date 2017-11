Andersson no "siente" la presión de un país sobre sus hombros como Ventura

Copenhague, 6 nov (EFE).- El seleccionador sueco, Jan "Janne" Andersson, admitió hoy el favoritismo de Italia antes de la repesca para Rusia 2018 e interpretó las declaraciones de su homólogo Giampiero Ventura, convencido de que Italia estará en el Mundial, como un reflejo de que está presionado.

"Debe sentir cierta presión para lograrlo. No hay nada en el mundo que desee más que ir al Mundial, pero no siento que la presión de todo un país descanse sobre mis hombros", declaró hoy en rueda de prensa en la concentración sueca en Estocolmo.

Ventura había asegurado minutos antes al presentar la lista italiana que la confianza de su equipo se había resentido después de perder contra España y quedar segundo de grupo, pero no su convicción de que estará en Rusia.

"Hemos anhelado llegar aquí, será muy divertido. Tenemos todo que ganar, no nos sentimos satisfechos con lo realizado hasta ahora, queremos seguir", afirmó Andersson.

El seleccionador sueco resaltó que la fuerza de Italia no está en sus individualidades, sino en el colectivo, elogió la capacidad de muchos jugadores para hacer gol y advirtió de la peligrosidad de los pases en largo del central Bonucci.

Andersson se mostró optimista sobre el concurso del mediocentro Albin Ekdal, que ha atravesado por problemas físicos en las últimas semanas, y destacó que el pasado sábado jugó casi todo el partido con el Hamburgo alemán con buenas sensaciones.

Suecia recibirá a Italia este viernes en Estocolmo y se enfrentará tres días después a los "azzurri" en el encuentro de vuelta. EFE