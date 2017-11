En Australia han hablado mal de Honduras por ser un país humilde, dice directivo

Tegucigalpa, 6 nov (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, afirmó hoy que en Australia se ha hablado mal del país por ser "humilde", previo al primer partido del 10 de noviembre de la repesca en busca de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"Lástima que en Australia se estén expresando de esa manera, la única razón: porque somos un país humilde", enfatizó Salomón en entrevista con Efe en Tegucigalpa.

Agregó que a Honduras, que no pudo clasificarse de manera directa al mundial en la eliminatoria de la Concacaf, han venido selecciones de México, Costa Rica y Estados Unidos, "y a todas se les ha recibido bien y nunca ha habido ningún inconveniente".

"Así que con Australia no va a ser la excepción, ellos llegan y se les va a recibir como se debe, y van a tener todas las atenciones y colaboraciones de parte de Honduras para que puedan hacer su trabajo", recalcó.

Salomón lamentó que en la televisión australiana se destaquen cosas negativas, asociadas a la violencia, sobre San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, donde se jugará el partido del próximo viernes.

"De todos modos, el partido se gana en la cancha y estamos listos para eso", expresó el titular de la Comisión Normalizadora de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

Las opiniones negativas en la prensa australiana sobre Honduras ha molestado a muchos aficionados, principalmente de San Pedro Sula, una ciudad de la que nunca se ha ocultado la violencia -en descenso- que ha sufrido, de la que no tiene culpa su gente, que es ejemplo de trabajo constante, alegría y mucha hospitalidad.

San Pedro Sula también es la primera ciudad en desarrollo económico e industrial de Honduras; pero, deportivamente hablando, es el fortín de la selección hondureña con su estadio Olímpico Metropolitano y una apasionada afición.

Por eso es que Salomón califica "de mal gusto" lo negativo que se ha destacado de San Pedro Sula en Australia y le ha dicho a los de la tierra de los canguros que "Honduras es un país bello".

"Creo que los australianos se van a dar cuenta de eso, van a llegar a una ciudad de San Pedro Sula que es hermosa, a un país hermoso que es Honduras. Se van a llevar una sorpresa del buen trato que se van a llevar, los vamos a tratar bien", añadió Salomón.

El directivo señaló que los hondureños están "listos" para enfrentar esas dos grandes finales ante Australia: la primera el viernes y la segunda en Sydney, el 15 de noviembre.

El compromiso de San Pedro Sula "va a ser una gran fiesta, la selección se ha preparado duro y está lista para ese partido", expresó el ejecutivo de la Fenafuth.

Salomón reiteró varias veces que a los australianos se les recibirá como se lo merecen. "No van a tener ningún problema, ni la selección ni los visitantes que vengan. Se van a dar cuenta de lo bien que se trata en Honduras y se van a dar cuenta de que Honduras es un gran país".

Sobre las dificultades que ha tenido Honduras, no citó que la selección no haya contado para muchos partidos de la eliminatoria con varios de sus hombres que juegan en el exterior, por lesiones, asuntos administrativos, incluso la rebeldía de algunos.

Al respecto, indicó que la "principal adversidad" fue que se llegó a la presente selección, que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto, durante "un proceso de transición, haciendo un cambio de generación", lo que "ha tomado tiempo para que se concrete el cambio generacional de los jugadores".

Sobre la cercanía de fechas de los partidos de la repesca entre Honduras y Australia, dijo que hubiera sido bueno que la FIFA diera unos días más por el desgaste para los hondureños que, tras el encuentro de San Pedro Sula viajarán a Sydney, con escala en Estados Unidos.