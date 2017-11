El motivo por el que Marcos Alonso no va a la selección

Las reiteradas ausencias de Marcos Alonso en las listas de Lopetegui son motivo de discusión cada vez que el seleccionador ofrece una convocatoria. El canterano del Real Madrid lleva varios años a gran nivel. Su labor en la Fiorentina fue reconocida con su fichaje por el Chelsea, pero la selección se le ha resistido hasta ahora.

Lopetegui siempre alega motivos técnicos cuando le preguntan por él. "Marcos Alonso está a un nivel muy alto como Alberto Moreno. No hay un por qué o que hayan hecho algo mal. Tenemos en esa posición a Alba y Monreal, que están rindiendo muy bien con nosotros", fue lo que dijo en la última ocasión.

Sin embargo, Manolo Hierro reveló ayer en el programa Radioestadio de Onda Cero que el verdadero motivo es otro y tiene que ver con la etapa de Marcos Alonso en los escalafones inferiores de la selección. Sin dar demasiados detalles, el exfutbolista señaló que el lateral izquierdo tuvo un problema con un técnico, que aún sigue en la federación, cuando acudía a la sub 19 -no llegó a más por este incidente- y que Lopetegui no quiere generar mal ambiente con la gente con la que trabaja.

El actual técnico de la selección espera que el problema se solucione antes de dar el paso de contar con el futbolista de 26 años.

Hierro también abogó por levantar el castigo al futbolista y que acuda a la selección si se lo gana en el terreno de juego.