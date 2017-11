Nueva Zelanda espera no repetir ante Perú los errores cometidos contra México

El experimentado delantero de la selección de Nueva Zelanda Rory Fallon afirmó que los 'All Whites' no repetirán el sábado ante Perú los errores que cometieron contra México en la repesca del Mundial que jugaron hace cuatro años.

Fallon consideró que el combinado neozelandés está en una curva de crecimiento y evolución desde que fue claramente superado por México en la repesca para la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando perdió por 5-1 en el estadio Azteca y por 2-4 en Wellington.

"Nos dejó un sabor de boca amargo porque sentíamos que no fuimos claramente competitivos. Tuvimos un montón de errores. No estuvimos lo suficientemente preparados, pero fue un gran aprendizaje como equipo de lo que no tenemos que hacer", dijo Fallon.

El delantero, de 35 años, consideró que la progresión de los 'kiwis' se constató cuando en la Copa Confederaciones que se jugó en Rusia en junio solo perdieron por 2-1 ante México, en un partido donde se fueron al descanso con una ventaja de 0-1 gracias a un gol del delantero Chris Wood.

El jugador, que actualmente milita en la séptima categoría del fútbol inglés, consideró que Nueva Zelanda tuvo en ese encuentro una de las mejores actuaciones de su historia.

"Fue decepcionante no lograr un buen resultado, pero este va a llegar y siento que esta vez sí lo vamos a conseguir", agregó Fallon.

El futbolista indicó que los jugadores más experimentados del equipo neozelandés ya conocen lo que es jugar una Copa del Mundo, porque clasificaron a Sudáfrica 2010, y añadió que quieren repetir presencia en Rusia 2018, en la que sería la tercera participación mundialista en la historia de los 'All Whites'.

El partido de ida de la repesca ante Perú se jugará en el estadio Westpac de Wellington el sábado 11 a las 16.15 hora local (03.15 GMT), cuando en Perú todavía serán las 22.15 del viernes 10.