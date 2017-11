5-1: España golea a Eslovaquia en el festival de Ceballos

La selección española sub-21 ganó este martes su cuarto partido en la fase de clasificación para el Europeo de la categoría y mantiene el pleno de victorias después de golear por 5-1 a Eslovaquia en un partido en el que debió remontar y lo hizo con Dani Ceballos, autor de tres goles de bella factura, como indiscutible figura.



De este modo, La Rojita cierra su estancia en la Región de Murcia con dos nuevos triunfos, pues el jueves se impuso por 1-0 a Islandia en el estadio Nueva Condomina de la capital.



El combinado nacional, que ya había ganado en tierras eslovacas por 1-4 el 10 octubre en Poprad, comenzó llevando la iniciativa, tal y como se esperaba, pero la primera gran ocasión del partido fue para su rival, un tiro de Jirka en el minuto 14 que no fue gol porque Vallejo lo evitó despejando el balón sobre la misma línea con Unai Simón ya batido.



España, que había buscado el tanto con remates de Oyarzábal y Carlos Soler, se vio por detrás en el marcador mediado el primer tiempo después de que un mal despeje de Fabián llevara el cuero al fondo de su portería tras un saque de esquina visitante. Curiosamente el bético fue el autor del único tanto que España logró el jueves frente a Islandia en Murcia y esta vez marcó donde no quería.



El tanto hizo mella en el equipo de Albert Celades, que tardó en reaccionar e incluso vio la posibilidad de encajar el 0-2 por mediación de Hancko.



La reacción, no obstante, llegó antes del descanso para nivelar la contienda con una acción de contragolpe que inició Meré, posiblemente después de haber hecho penalti sobre un contrario, y que culminó Dani Ceballos, a pase de Rodri, con un tiro ajustado al poste derecho que supuso el empate cuando La Rojita no estaba encontrándose precisamente cómoda en el campo.



La acción supuso la expulsión de Pavel Hapal, seleccionador eslovaco, por sus protestas, lo que serenó a una selección, la española que todavía pudo irse al vestuario con ventaja, pero un disparo de Carlos Soler salió ligeramente desviado.



En la reanudación el guión fue el previsto, con España atacando y Eslovaquia contraatacando y del mismo sacaron mucho más provecho los locales con dos goles en apenas dos minutos.



Íñigo Córdoba, quien sustituyó a Oyarzábal en el descanso, conectó un buen chut desde la frontal del área para poner por delante a los de Celades y poco después llegó el golazo de la noche. Dani Ceballos inició la carrera, hizo un regate parándose en seco, pisando el balón y dándose la vuelta sobre sí mismo para reanudar la marcha y acabar batiendo a Jakubech con un disparo similar al del 1-1.



El centrocampista sevillano del Real Madrid, con su indudable clase, volvió a ser clave y con más de media hora por delante el encuentro estaba para el lucimiento del combinado nacional.



El propio Dani Ceballos, después de otro eslalon y un tiro seco, firmó su triplete e hizo el 4-1 en un encuentro que ya había quedado resuelto por la diferencia que reflejaba el marcador y porque Eslovaquia ya no creía que podía arañar algo positivo de Cartagena.



En el tramo final del choque Carlos Soler, de falta; y Pablo Fornals pudieron marcar, pero el que lo hizo fue Borja Mayoral culminando una gran triangulación entre Rodri, Íñigo Córddoba y el delantero centro con gol de éste como colofón.



- Ficha del partido:



5 - España: Unai Simón; Maffeo, Vallejo, Meré, Aarón (Lato, m.70); Rodri, Fabián, Oyarzábal (Íñigo Córdoba, m.46), Carlos Soler, Dani Ceballos (Pablo Fornals, m.82); y Borja Mayoral.



1 - Eslovaquia: Jakubech; Chvatal, Siplak, Kruzliak, Hancko; Kacer, Lesniak (Herc, m.67), Hromada; Cmelík (Spalek, m.67), Mraz (Balaj, m.87) y Jirka.



Goles: 0-1. M.23: Fabián, en propia puerta. 1-1. M.38: Dani Ceballos. 2-1. M.53: Íñigo Córdoba. 3-1. M.55: Dani Ceballos. 4-1. M.60: Dani Ceballos. 5-1. M.86: Borja Mayoral.



Árbitro: Bojan Pandzic, de Suecia. Mostró la tarjeta amarilla a los españoles Aarón (56?) y Dani Ceballos (71?) y a los eslovacos Hancko (12?), Cmelík (38?) y Hromada (54?) y expulsó a su entrenador, Pavel Hapal (38?).



Incidencias: Partido de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 en el grupo 2 que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 10.000 espectadores.