Christian Ramos: "Me imaginé hacer el gol de clasificación para el Mundial"

Lima, 16 nov (EFE).- El defensa de la selección peruana Christian Ramos, autor del segundo gol de Perú en el triunfo por 2-0 sobre Nueva Zelanda en la repesca del Mundial, aseguró tras el partido que se imaginaba haciendo el tanto que clasificara a su equipo a la Copa del Mundo.

"Me imaginaba subiendo para rematar un córner y haciendo el gol. No me imaginaba que iba a ser con el pie", reconoció Ramos, cuyo tanto permitió asegurar la clasificación de Perú al Mundial, pues el partido de ida, disputado el pasado sábado, había terminado 0-0.

"Era el gol para asegurar todo y sobre todo, para que ellos no se crezcan", agregó Ramos, defensa del Emelec ecuatoriano, quien también había marcado a Paraguay en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial.

El defensor valoró el crecimiento que ha tenido durante los últimos meses dentro de la selección peruana con la confianza del seleccionador y de sus compañeros.

"Trato de ser un líder, siempre con la risa por delante. No soy un líder amargado", agregó Ramos.

La selección peruana calificó al Mundial tras 36 años de su última participación en España 1982, y será su quinta aparición mundialista tras haber jugado también en Uruguay 1930, México 1970 y Argentina 1978.