Guardiola asegura que le gustaría que España ganara el Mundial de Rusia 2018

Londres, 1 dic (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha asegurado este viernes, día del sorteo de la fase final del Mundial, que le gustaría que España ganara la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El preparador catalán, que no ha ocultado nunca su deseo de dirigir en un Mundial o en una Eurocopa, fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra el West Ham (domingo, 16:00 GMT) sobre su favorito para hacerse con el título el próximo verano.

"Equipos favoritos los de siempre: España, Alemania, Brasil... Me gustaría que ganara la Copa del Mundo algún país al que le tengo cariño. Me gustaría que España ganara porque hay gente a la que le tengo mucho cariño allí. Como también Alemania o Argentina", señaló Guardiola.

El entrenador de Santpedor explicó también qué ocurrió en la conversación con el jugador Nathan Redmond después del partido del pasado miércoles contra el Southampton (2-1). Las cámaras grabaron a Guardiola teniendo un acalorado diálogo con el extremo inglés, aunque tanto el jugador como el técnico negaron posteriormente que estuvieran discutiendo.

"Pasó lo mismo con (Joshua) Kimmich cuando estuve en Múnich. Tuve una conversación y la he vuelto a tener. No puedo controlarme. Espero que pueda mejorar en el futuro. Pero dije lo que explicó Redmond en su comunicado", comentó.

"Lo admiro como futbolista y creo que tiene cualidades para atacar. Si la Federación (Inglesa, FA) quiere un comentario mío, estoy abierto a explicarlo todo. Si no me creen, no sé para qué hacen estas ruedas de prensa", prosiguió el español.

"Ya he explicado lo que sucedió. Nunca juzgaré cómo juegan los rivales contra mí porque sé que ellos también querrán ganar. Lo único que dije es que no ganamos de manera más clara porque es muy difícil atacar a un equipo con muchos futbolistas por detrás del balón", apuntó Guardiola.