Santos ve a España como uno de los "favoritos" a ganar el Mundial

El seleccionador portugués, Fernando Santos, ha indicado que ve a España como uno de los "favoritos" a ganar el Mundial, después de que ambos equipos recalaran en el mismo grupo en el sorteo del Mundial 2018, el B, junto a Irán y a Marruecos.

"Naturalmente, España es favorita, como he dicho siempre. No es la primera vez que lo digo ni es porque me vaya a enfrentar a ella. Siempre dije que es uno de los equipos favoritos para alzarse con el campeonato del mundo", dijo Santos en la zona mixta del Palacio del Kremlin.

Consideró que el primer partido del grupo, que enfrentará a ambas escuadras el 15 de junio en Sochi, será "importante" y aventuró que puede marcar el devenir de ambos equipos en el torneo.

Asimismo, dijo que "Portugal tiene que hacer lo que ha hecho, que es tratar de ganar cada partido".

Será la segunda vez que ambas selecciones se encuentren en un Mundial, tras los octavos de final de Sudáfrica 2010, cuando el equipo que entonces dirigía Vicente Del Bosque ganó el encuentro por 1-0.

"Julen Lopetegui está haciendo un trabajo muy bueno y lo está demostrando con resultados", comentó Santos, en relación al seleccionador español.

Santos destacó que Lopetegui es fiel a la misma escuela desde que entrenaba en las secciones inferiores del fútbol español, trabajo del que él fue testigo cuando el técnico español dirigió al Oporto portugués.

En cuanto al resto de equipos que integrarán el grupo B, aseguró que ambos, Irán y Marruecos, terminaron invictos la fase de clasificación y cuentan con numerosos futbolistas en el fútbol europeo.

Por ello, consideró que el grupo B es "engañoso", aunque agregó que el equipo luso está obligado a asumir también su condición de equipo campeón de Europa.