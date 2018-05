1-1: España presenta credenciales en casa del campeón

La selección española presentó sus credenciales a candidata al Mundial de Rusia, con una exhibición en el primer acto en casa del vigente campeón del mundo, Alemania, con el tanto de Rodrigo Moreno que igualó Thomas Müller en un bonito amistoso que deja intactas las rachas sin perder de ambos.

El tiempo que le resta a Andrés Iniesta en la selección hay que exprimirlo al máximo, saborear cada detalle futbolístico del más alto de los niveles. Líder natural de una generación posterior que tuvo el mejor maestro, invita a un estilo que permanece con Isco, Thiago o Silva, los dueños de los espacios cortos. Diseñan un rondo en cualquier zona del campo. Instalaron en casa del campeón sonidos de admiración de una grada que vio a su Alemania sometida por momentos.

Pero Alemania golpea siempre. Y reaccionó con grandeza después de ser superada en un duelo de dos selecciones que siempre salen a por el rival. Un pulso por establecer la presión más alta para robar antes y adueñarse del balón. Nadie le jugará así a España en el Mundial, ni la Portugal de Cristiano, y era una buen test.

Con la línea adelantada española temblaba Boateng con el balón en sus pies en la salida. Un error suyo fue la antesala del gol. Se esperaba el regreso de Diego Costa nueve meses después y Lopetegui apostó de inicio por Rodrigo que enciende la pelea por el 9. Era el minuto seis cuando la visión en el pase de Iniesta a espaldas de los centrales, la aprovechaba con un zurdazo potente el delantero que superaba a Ter Stegen.

Le tocaba mostrar a Alemania, que abusó en el arranque del fútbol directo con centros laterales que acababan en manos de De Gea. Héctor enganchaba la de más peligro desde la frontal tras un rechace, que acariciaba la escuadra, pero el balón era de España. Isco dejaba detalles de calidad en cada aparición, siempre fijo para Lopetegui. España rebaja con balón la euforia del rival.

La grada aplaudía un regate con un control con el pecho de Isco, que asistía a Silva, pero su control se le marchaba largo y la rápida salida de Ter Stegen salvaba a su selección. La movilidad de los centrocampistas de la Roja desconcertaba a los alemanes. Solo un error, como el que cometió Carvajal en un pase hacia atrás, despertaba a la poderosa Alemania que encontraba en la velocidad de Werner su mejor baza. Su acción no encontraba un compañero por milímetros.

El recital de España no fue mayor por la falta de disparos a puerta. La brillantez en las asociaciones no se plasmaba en ocasiones. Iniesta chutaba arriba uno de los pocos intentos. Sin embargo, Müller no dudó a los 35 minutos. Se alejó de su zona de influencia y sin marcaje, con tiempo para recibir y pensar en la frontal del área, puso el balón en la escuadra para el empate.

Alemania compite como nadie. Arrancó mordiendo el segundo acto. Con un disparo ajustado de Draxler ante el que voló De Gea para sacar una mano salvadora. España intentaba acoplarse ya sin Iniesta, que aguantó una parte, cuando Özil perdonaba una clara llegada.

Aparecía el duelo de dos de los mejores porteros del mundo. Ter Stegen exhibía reflejos ante la ocasión más clara de España, con Isco rematando a bocajarro tras una gran acción de Silva con centro final de Alba. Respondía al momento Alemania en una acción en la que Carvajal medía mal y De Gea salvaba con mano firme abajo al chut de Gundogan.

La selección española bajó el nivel con los cambios. El partido pasó a ser de ida y vuelta, el mejor escenario para la entrada en escena de Marco Asensio por Isco. El partido podía caer de cualquier lado. Kroos emergía como líder en el centro del campo, dominador del partido en la segunda parte y la velocidad de Werner desequilibrando. Chutaba al lateral tras devorar espacios y el travesaño repelía un testarazo de Hummels en acción de estrategia a una falta puesta perfecta por Kroos.

Sobrevivió a esas oleadas alemanas España y perdonó la jugada que le pudo dar un triunfo que no saborea en tierras germanas desde 1935. Una jugada de Asensio la remató forzado Silva en el segundo palo y el regalo de la noche lo desaprovechó Diego Costa. Le cayó el balón con todo para marcar, esperó, optó por chutar con la diestra y dio tiempo al repliegue para estrellar su disparo en un defensa rival. Era el cierre de un gran duelo entre dos de los grandes favoritos al Mundial que mantienen su firmeza.

. Ficha técnica:

1 - Alemania: Ter Stegen; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira (Gündogan, m.53), Kroos, Draxler (Sané, m.68), Özil; Müller (Goretzka, m.80) y Werner (Mario Gomez, m.84).

1 - España: De Gea; Carvajal, Piqué (Nacho, m.51), Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Thiago (Rodri, m.81), Iniesta (Saúl, m.46), Isco (Marco Asensio, m.59), Silva (Lucas Vázquez, m.71); y Rodrigo (Diego Costa, m.66).

Goles: 0-1, m.6: Rodrigo. 1-1, m.35: Müller.

Árbitro: William Collum (Escocia). No amonestó a ningún jugador.

Incidencias: encuentro amistoso disputado en el estadio Espirit Arena, completamente lleno, con 50.653 espectadores en las gradas. El estadio cerró su techo para rebajar el frío. España lució brazalete negro por el fallecimiento de un hijo de Santi Cañizares.