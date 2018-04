Forlán: "Uruguay está para ser protagonista en Rusia"

Madrid, 14 abr (EFE).- El delantero uruguayo Diego Forlán, que acaba de proclamarse campeón de la liga de Hong Kong con el Kitchee, aseguró que la selección de Uruguay "está para ser protagonista" en el próximo Mundial de Rusia, en el que cree que Brasil y Alemania pueden ser los principales candidatos a ganar el título.

"Uruguay está para ser protagonista sin lugar a dudas. Todos los rivales son complicados, pero Uruguay tiene equipo para estar peleando contra las grandes selecciones. La mayoría de los rivales prefieren evitarnos. Uruguay incomoda mucho, a nadie le gusta jugar contra nosotros. Y es lindo sentir eso", dijo Forlán (Montevideo, 1979) en una entrevista con fifa.com.

Tras recordar que "el Balón de Oro" que ganó en Sudáfrica 2010 como mejor jugador es uno de los momentos siempre recordará de su participación en mundiales, Forlán opinó que "lo importante y lo más complicado" al principio de la competición es pasar el grupo y habló de nombres propios de su selección como Suárez, Godín o Cavani.

"Tanto Luis como (Diego) Godín o (Edinson) Cavani, son jugadores que ya llevan mucho tiempo en la selección. Son muy importantes. Suárez es un jugador físicamente muy fuerte que se maneja muy bien. Tiene mucho gol, pero hoy en día asiste mucho más también. El haber llegado a Barcelona le ha permitido mejorar en ese sentido. Cada vez tiene más visión. Y puede jugar de diferentes maneras: una cuando juega en la selección, otra en el Barcelona", dijo.

Cuestionado sobre su cartel de favoritos para lograr el título, Forlán destacó que "Brasil está en un muy buen nivel", con "un grandísimo entrenador y con Neymar en un momento espectacular".

"Creo que por lo que está demostrando semana a semana, en nada estará ya peleándole el lugar como mejor del mundo a Cristiano Ronaldo y a Messi. Tite tiene grandísimos jugadores, reconstruyó a un equipo que está mucho más sólido defensivamente. Y es un técnico al que le gusta planificar bien, muy inteligente en lo estratégico. Si sigue todo igual tiene grandes posibilidades", afirmó.

Tampoco escondió sus preferencias para la victoria en una hipotética final entre Brasil y Alemania, en la que le gustaría que ganara la "canarinha", "obviamente porque es sudamericano" y porque "le tengo un gran cariño".

"Mi padre jugó durante varios años en Sao Paulo. Yo también tuve la oportunidad de estar ahí y hacer mucha gente amiga. Por la cercanía uno prefiere Brasil. Y sería una revancha linda después de esa gran derrota que tuvieron en 2014", señaló el excapitán uruguayo.

Diego Forlán explicó que ahora ve "muy tranquilo los partidos de la selección de su país, porque "confía mucha en ella y en sus jugadores" y porque conoce "al cuerpo técnico y todo lo que hacen para dejar todo por la camiseta".

"Retirarme del equipo fue una decisión personal, y estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Estuve más de 10 años en la selección, con momentos buenos y malos. Pero fue espectacular. Y lo más lindo es que se terminó bien. Si hubiese terminado mal hoy capaz que te diría que me encantaría volver. Pero no me quedé con un sabor amargo", concluyó.