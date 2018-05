Juan Luis Larrea (RFEF): "La inversión en el estadio de La Cartuja habría que rentabilizarla".

Juan Luis Larrea (San Sebastián, 1953), banquero de profesión y antiguo tesorero de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tuvo que sustituir a Ángel María Villar como máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol en el verano de 2017. Candidato a renovar su mandato el 17 de mayo en la Asamblea General del máximo organismo del fútbol español contra la alternativa a Luis Rubiales (ex presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales), ha concedido una entrevista a ESTADIO Deportivo en exclusiva tras la finalización de un desayuno informativo en un hotel de la capital hispalense. En la mesa redonda primero y luego en la terraza de dicho hotel, el también delegado de la selección española desde 1993 hasta ha desgranado sus planes si consigue revalidar su mandato al frente de la dirección española, con un repaso también de las posibilidades que ofrece Sevilla y Andalucía en el marco federativo.

Pregunta: ¿Cómo cree que se puede resolver la actual situación de la Real Federación Andaluza de Fútbol?

Respuesta: La autonomía es total por parte de la Federación Andaluza, a mí me parecen de total credibilidad sus dirigentes, lo tienen que resolver ellos. El fútbol andaluz sabe a quién quiere. En este caso, los dirigentes actuales lo están haciendo estupendamente. En este momento me decanto por Eduardo Herrera (actual presidente de la Real Federación) sin ningún problema.

P: ¿Estará presente en el derbi Betis-Sevilla de este sábado?

R: No... No por nada, más que nada porque el día 12 tengo el bautizo de mis mellizos. Eso es lo primero, si no ya me echan de casa (se ríe).

P: ¿La selección española de fútbol volverá a Sevilla, concretamente al Benito Villamarín?

La iniciativa que se planteó, en principio, es proponer a la junta directiva, en cuanto la formemos, que uno de los partidos de otoño sea para Sevilla. Se nos había solicitado por parte del presidente de la federación que un partido en Sevilla como reinauguración del Benito Villamarín. Si gano, creo que se hará.

P: Se habla en ambos equipos de Sevilla sobre los méritos de algunos de sus jugadores, como Marc Bartra y Jesús Navas, para volver con España... ¿Cómo lo ve?

R: Todos los jugadores que han estado y están en edad de volver de poder volver están haciendo méritos seguro. El principal problema del seleccionador es que tiene que escoger a 23 jugadores. Puede venir uno de los dos. Últimamente ha estado más Marc Bartra que Jesús Navas.

P: Aquella carrera de Jesús Navas en el final del Mundial...

R: ¿Y sabes cuánto ha pasado de entonces? Ocho años. Y ahí está todavía.

P: El 13 de junio se decide la sede del Mundial 2026 y Marruecos es una de las candidatas a ser sede del mismo, ¿España apoyará y colaborará en la organización del país africano frente a la candidatura continental americana, como se rumoreó hace tiempo?

R: Marruecos creo que tiene pendiente una visita a la Federación Española a presentar su proyecto en cuanto haya una presidencia electa. Este próximo mes estarán con nosotros, nos plantearán sus opciones y luego tendremos que ver. Nunca se ha celebrado un Mundial en un país árabe, tienen esa ventaja, parece que últimamente se prefiere escoger un nuevo país antes de ir, tendrán que aportar sus infraestructuras y todo lo que se pretende hacer.

P: ¿Qué le parece la situación actual del Estadio Olímpico de La Cartuja, sin fútbol desde hace tanto tiempo?

R: A mí me da mucha pena, porque esa inversión habría que rentabilizarla. Yo sería partidario de que se utilizase, pero se da la circunstancia de que hay dos clubes en la misma ciudad, que los dos han renovado sus estadios y no se hecho lo mismo con el de La Cartuja. Se podrían celebrar eventos como de la selección o de finales de Copa del Rey. Quizá tiene la distancia, de que que se venía siempre a Sevilla, recuerdo, con la selección, y se cambió porque había otras ciudades que querían tener la posibilidad de poder ver a la selección. Y concretamente, en estos últimos partidos se ha corroborado, tanto el partido contra Italia en la capital, en Madrid, en el Santiago Bernabéu y en el amistoso contra Argentina, en el Wanda Metropolitano.



R: En eso estoy de acuerdo, hay que desmembrar un poquito, venir para otros sitios, sin duda. Pero no se iba antes a Madrid tampoco, se iba bastante al Vicente Calderón, al Bernabéu hacía tiempo que no se iba con la selección. Pero ha sido un éxito el partido de Italia, eso parece que te posibilita el tener que volver, pero bueno, vamos a dejarlo empezado. No son decisiones que yo voy a tomar nunca de forma unilateral, voy a tener un equipo humano de unas treinta personas que son los que más o menos van a trabajar en la junta directiva y que decidirán o decidiremos lo que es mejor entre todos.

P: Supongo que a usted también le gustaría que en su propia tierra hubiera más partidos de la selección, ¿no?

R: Pues sí, la verdad es que en este momento se están remodelando, concretamente, el campo de San Sebastián y en Bilbao se ha terminado un estadio que presentará y tiene su opción para ser sede de la Eurocopa de 2020. Estoy ilusionadísimo con eso también.

P: Entonces, un partido de la selección español en San Sebastián o en Bilbao, ¿cómo lo ve?

R: Yo creo que hemos normalizado afortunadamente las cosas, creo que es de lo que todos estamos deseosos. El tiempo será testigo de lo cambiantes que pueden ser las opciones, y por qué no, jugar en cualquier sitio.

P: Por último, ¿se estudia la posibilidad de un cambio de formato en la Copa del Rey? ¿Eliminatorias a un solo partido?

R: A partir de 2019 se podrá cambiar el formato, con cruces a partido único y también se estudiará el saber la sede antes de conocer a los finalistas.