Un canal de televisión retiró a la periodista que celebró la sanción contra Guerrero

El canal de televisión peruano Latina retiró hoy de su programación a la periodista y conductora Magaly Medina después de haber celebrado, en las redes sociales, la sanción contra el capitán de la selección peruana de fútbol Paolo Guerrero, que le impedirá disputar el Mundial de Rusia 2018.

Latina expresó, en un comunicado, que "en momentos como este, en el que los peruanos debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido, de mutuo acuerdo, que ella se retire del aire temporalmente".

La popular conductora había escrito "salud!" al compartir, en su cuenta de Twitter, el mensaje de otra persona que decía que "el karma tarda, pero llega, salud!", tras conocerse que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) extendía la sanción contra Guerrero.

Medina también comentó en Twitter que no era hipócrita, al informar de la sanción al goleador de la selección al ritmo de una canción de celebración.

La periodista cumplió una pena de cárcel de cinco meses en 2008 a raíz de una sentencia por difamación, denuncia presentada por Guerrero en su contra, por haber afirmado que el jugador se había escapado de una concentración de la selección en una ronda de eliminatorias.

El canal televisivo, que tiene los derechos de transmisión del Mundial Rusia 2018 en Perú, agregó que Medina y la empresa no coinciden en estos momentos "con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal y el país".

"La participación de la señora Medina se definirá una vez concluido el Mundial", finalizó el comunicado de Latina.

El capitán de la selección peruana de fútbol se dirigió hoy en un vídeo publicado en redes sociales a "las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia" para decirles que le están "robando" su participación en el mundial de Rusia 2018 y probablemente también su carrera profesional.

"Espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes acciones", afirmó el goleador de la Blanquirroja tras conocer la sanción de 14 meses impuesta por el TAS.

El futbolista del Flamengo de Brasil declaró que "lo que no se comprueba es cómo pueden darme una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño que era jugar un Mundial, sin justificación o algún argumento" que tenga sentido.

Paolo Guerrero dio positivo para dopaje por benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados, en un control al que se sometió después del partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Argentina en La Bombonera, jugado el 5 de octubre de 2017.

La FIFA lo sancionó inicialmente con un año, a computar desde el 3 de noviembre de 2017, pero posteriormente su comité de apelaciones la redujo a seis meses.

No obstante, el delantero recurrió en una audiencia al TAS el 3 de mayo en Lausana, para reclamar su completa absolución, el mismo día en que cumplía los seis meses iniciales; mientras que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pidió de uno a dos años de sanción.

El jugador reiteró: "no he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibida, jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque nunca me ha llamado la atención y siempre he sido profesional".