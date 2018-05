Gareca cree ´totalmente injusta´ la sanción a Guerrero y pide que intervenga FIFPro

Lima, 16 may (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, calificó este miércoles de "totalmente injusta" la suspensión impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al delantero Paolo Guerrero y pidió que el sindicato internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) intervenga ante una situación de "connotación mundial".

"Creemos que la sanción es totalmente injusta, creemos que en esto necesariamente la FIFPro se debe manifestar; esto tiene que tener una connotación mundial respecto a los jugadores, también puede afectar a cualquier otra estrella, o a cualquier otro jugador", alertó Gareca en una rueda de prensa.

El seleccionador agregó que el castigo de 14 meses impuesto a Guerrero, que le impedirá acudir al Mundial de Rusia, "no tiene sentido y se tiene que revertir de alguna u otra manera" porque el TAS admitió que el delantero afrontó "una situación que se pudo comprobar que no saca ningún beneficio".

A pesar de eso, indicó, "perjudican una trayectoria deportiva intachable" y ahora al jugador "le toca vivir una situación realmente muy complicada, muy compleja".

"Desde ese punto de vista, es algo que el fútbol mundial no debe permitir, me parece que sería muy importante que los verdaderos protagonistas de esta historia se den a conocer, que se intente modificar determinadas cuestiones que no tienen que ver con el rendimiento deportivo", reiteró.

El FIFPro pidió este martes una reunión urgente con la FIFA tras considerar "desproporcionado e injusto" el castigo impuesto a Guerrero y aseguró que el Código Mundial Antidopaje "con demasiada frecuencia conduce a sanciones inapropiadas, especialmente cuando se ha establecido que no hubo intención de hacer trampa".

El TAS señaló este lunes, en su resolución, que ha quedado demostrado que el jugador incumplió la normativa antidopaje y pese a "no pretender mejorar su rendimiento con la ingesta de una sustancia prohibida, actuó de manera negligente, ya que podía haber adoptado medidas para prevenir la comisión de una infracción de dopaje".

El castigo responde a que en un control antidopaje realizado a Guerrero tras el partido jugado por Perú contra Argentina en Buenos Aires el 5 de octubre de 2017 se detectó benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados.

Inicialmente, la FIFA sancionó al jugador con un año de suspensión, pero después su comité de apelaciones rebajó a seis meses la sanción, al considerar que el futbolista no consumió cocaína, sino que la sustancia provenía de una infusión que contenía restos de mate de hojas de coca.

Guerrero, que acaba de cumplir los seis meses de suspensión, recurrió al TAS para obtener su total absolución, a la vez que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) también presentó recurso al mismo para pedir una sanción mayor de entre uno y dos años.

Al respecto, Gareca manifestó este miércoles su "malestar" por la forma en que se manejó el caso a nivel jurídico y dijo que el también capitán de Perú debería hoy estar entrenando con su selección.

Agregó que su ausencia ha propiciado "un dolor enorme en el país, y sobre todo en el pueblo, porque se le priva de ver a uno de sus mayores ídolos de la historia" en el Mundial.

Tras reiterar que cree que el jugador es "totalmente inocente", el seleccionador justificó la permanencia del equipo en un hotel de Lima que fue acusado por Guerrero de no haber colaborado con su defensa ante el TAS, en un tema de logística y planificación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Gareca remarcó, al finalizar, que le interesa "que la gente tenga la absoluta certeza" de que Perú va a estar preparado "para lo que se viene, para la exigencia máxima" en el Mundial.

"Dentro del campo de juego van a ver lo que están acostumbrados a ver, tengan la certeza, van a ver más, y todos los problemas que se presentan los vamos a solucionar", prometió.