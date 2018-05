Munir: "Marruecos mezcla lo físico y lo técnico y sorprenderá a mucha gente"

Madrid, 23 may (EFE).- Munir Mohand Mohamedi, "Munir", portero que apunta a titular con Marruecos durante el próximo Mundial de Rusia, destacó hoy, en una entrevista a la Agencia EFE a 24 horas de concentrarse con su selección, el nivel de un equipo con "el físico habitual de los africanos y de un buen nivel técnico de jugadores marroquíes que triunfan en Europa".

El guardameta, nacido en Melilla hace 29 años, ha sido esta campaña suplente en el Numancia de Soria, equipo de la Segunda División del fútbol español del que se despidió tras acabar contrato: "no sé donde voy a jugar pero ahora solo pienso en el Mundial".

Jugó los octavos Copa del Rey en el Bernabéu con un empate de buen recuerdo para el cancerbero pese a la eliminación final; en Liga solo disputó 90 minutos, circunstancia que no le alejó del marco de Marruecos: "Es algo que he asimilado bien por la motivación tan grande que supone ir con Marruecos, además tras 20 años. Es más importante lo mental en estos casos"

Ser el portero titular de Marruecos, selección con la que ya ha hecho historia al no encajar ni un solo gol en la fase de clasificación es un reto "difícil". "Marruecos es un país donde se vive el fútbol de manera pasional tanto para lo bueno como lo malo, pero eso nos ayuda a exigirnos más. Al final tener un país así detrás ayuda".

Para Munir también será la primera experiencia con el videoarbitraje : "el VAR no me gusta. El fútbol son sensaciones, la tensión de los partidos y parar el juego no me gusta. Los errores son parte del fútbol, la 'moviola' por la que se discute con los amigos en un bar.."

Para la selección española, a la que se enfrentará en la primera fase, solo tiene halagos. "Hace poco fue campeona de todo. Tiene jugadores top y estos últimos meses también ha resuelto con contundencia".

También destacó la potencia de los otros dos rivales en la fase de grupos, Portugal, de la que recordó que es la campeona de Europa, e Irán, vigente campeona de Asia. "Pero nosotros jugamos como equipo, apretamos arriba y eso nos ayuda a defender mejor", dijo el portero a EFE.

Marruecos, dirigida por un técnico especialista en hacer grandes papeles con selecciones africanas como es el francés Hervé Renard, llegó a cuartos en la Copa de África 2017. Hervé usó entonces un 3-5-2 y en clasificación hacia Rusia volvió a una línea de cuatro. "Nos funcionó bien en África la línea de tresd centrales pero también el cambio a cuatro defensas. Tenemos capacidad para adaptarnos", comentó el portero melillense sobre el cambio de esquema en su selección.

Los "Leones del Atlas", que este jueves se concentran en Marruecos antes de partir a Suiza para preparar el Mundial, debutarán en San Petersburgo el próximo 15 de Junio ante Irán dentro del grupo B en el que también están España y Portugal. Será la quinta participación de la selección marroquí en una Copa del Mundo tras las de 1970, 1986 1994, 1998.