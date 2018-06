Rubiales cancela un viaje millonario a Rusia y lo rebaja en un millón y medio de euros

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Manuel Rubiales, confirmó este martes la cancelación del viaje a Rusia para directivos y familiares de los jugadores organizado antes de su elección y anunció una nuevo desplazamiento con un coste de unos 400.000 euros.

"Este segundo viaje tiene un coste de unos 400.000 euros por lo tanto hay un ahorro de un millón y medio porque hemos ido a lo esencial y luego probablemente nos planteemos cerrar para una hipotética llegada a la final pero nada más", explicó Rubiales en un encuentro con medios informativos en la Ciudad del Fútbol.

El presidente denunció hace dos días en Villarreal el montaje de un viaje con un coste de dos millones de euros y hoy reiteró la realización de una auditoría sobre la situación económica de la RFEF y la revisión de las actas de las reuniones de la junta directiva, que "ni lo votó", según dijo.

"Ahí están las actas de la junta directiva. Ni se votó en la junta directiva. Él lo dijo, dijo se va a hacer este viaje. Vamos a auditarlo todo porque para hablar con rigor tienes que tener una auditoría muy profesional. El secretario general, Andreu Camps, hoy nos va a presentar algunas cosas en la junta, tenemos plena confianza en él y él tomará la decisión", explicó,

Respecto a su estancia en Rusia junto al equipo durante el Mundial, Rubiales comentó que él y los vicepresidentes estarán "yendo y viniendo porque aquí también hay mucho trabajo".

Preguntado por la opinión de los jugadores sobre la cancelación de ese primer viaje que estaba previsto y la negociación de las primas para Rusia con el equipo, Rubiales dijo que "las cosas del vestuario se quedan en el vestuario" y que los internacionales "están muy concentrados".

"Quieren disfrutar, ir partido a partido y algún día ver a su familia porque tantos días de concentración es muy duro. Eso se ha hecho siempre, pero nosotros estamos en una política de contención del gasto. Si ya con esto hemos ahorrado un millón y medio de euros, creo que nos felicitamos todos. Seguramente no les va a venir mal en la negociación de las primas, las cosas de vestuario en el vestuario", respondió.

El presidente también comentó las informaciones sobre viajes hechos previamente por él a anteriores mundiales pagados por la RFEF, incluso a la Eurocopa 2008 "cuando todavía era jugador".

"Yo no he ido nunca pagado por la Federación, he ido como miembro de FIFPro o de AFE. A Sudáfrica lo pagué yo de mi bolsillo, no era miembro de la junta. En Catar estuve dos días por un partido a beneficio de AFE y no me hospedé en un hotel de 7 estrellas y a Nueva York hice un viaje para cerrar un acuerdo con una asociación por el que muchas de esas personas han dejado de estar en la calle y se ha contratado a muchos entrenadores españoles", precisó.