Dendoncker, quien gusta al Betis: "Mi sueño es jugar en España"

El centrocampista belga del Anderlecht Leander Dendoncker, que sonaba como refuerzo para el Atlético de Madrid y que gusta al Betis, dio este sábado por cerrada la posibilidad de jugar en el equipo de Diego Pablo Simeone, si bien dijo que sueña con jugar en España.

"No, el Atlético de Madrid ya no es noticia", dijo el internacional belga en declaraciones al diario DH, quien dijo que aún tiene que analizar con su entorno cuál es la decisión que más le conviene para la próxima temporada.

El diario flamenco Het Nieuwsblad aseguró el pasado abril que el club rojiblanco había firmado una opción de tanteo sobre el jugador, de 23 años, para garantizarse el derecho a igualar una eventual oferta de compra que recibiera el Anderlecht.

El jugador, que reconoció no haber hecho una buena temporada, dijo que sus cualidades probablemente le hacen más apto para la liga inglesa o alemana, aunque su sueño sería recalar en la española.

"Es verdad que Inglaterra y Alemania son los dos campeonatos que me van mejor, porque son bastante físicos. Luego, mi sueño es España", comentó el jugador al que entrena en la selección el técnico español Roberto Martínez.



Su fichaje, en cualquier caso, no resultaría fácil, dado que su valor de mercado sigue siendo alto, de 17 millones de euros, según Transfermarkt. El Betis, no obstante, tiene intención de realizar dos o tres grandes inversiones.