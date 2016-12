En Italia aseguran que Monchi lo tiene hecho con la Roma

El fin de Monchi en el Sevilla está cada vez más cerca. De hecho, el de San Fernando no se ha ido ya porque no le han dejado marcharse. Lo del pasado verano no fue un bajón ni un enfado: está completamente convencido de que necesita cambiar de aires, algo que ya ha dicho por activa y por pasiva, en España y en la prensa del extranjero.

París y Roma, como ya ha reconocido en varias ocasiones, son sus destinos predilectos, algo que parece haber aprovechado la Roma para convertir a Monchi en su director deportivo. El interés romanista en el actual director deportivo del Sevilla no es nuevo. Hace un par de meses, el isleño se posicionaba como una de las opciones a ocupar la dirección deportiva romana. Es más, hace dos semanas informábamos en ESTADIO Deportivo que Monchi había viajado a Londres para reunirse con emisarios romanos. Hoy, la 'Gazzetta dello sport' asegura que Ramón Rodríguez Verdejo ya tiene un acuerdo con la Roma para la próxima temporada.

En Nervión se acogen a la cláusula de rescisión del de San Fernando (unos cinco millones de euros), mientras que Monchi espera que le dejen marchar libremente.