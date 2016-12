Mercado: "Vine para el lateral pero Mariano no me dio muchas opciones"

Gabriel Mercado, defensa del Sevilla, ha pasado esta tarde por los micrófonos de 'La Jugada' de Canal Sur Radio donde ha valorado la actualidad del conjunto nervionense. El argentino, pese a llegar como lateral derecho, se ha hecho con un puesto de titular como central, algo que para nada desagrada al ex de River Plate. "Vine para pelear un lugar en el lateral derecho pero Mariano no me dio muchas opciones, esta haciendo una gran temporada y yo también puedo jugar de central. Ahora me está tocando jugar ahí, me siento cómodo también, incluso en la izquierda, yo siempre quiero jugar, es una posición que conozco", ha explicado.

Sobre la numerosa colonia de argentinos que hay en la plantilla del Sevilla, Mercado ha comentado: "Somos muchos, a Joaquín (Correa) y Luciano (Vietto) los conocía de Argentina, Matías (Kranevitter) y yo fuimos compañeros, todos nos llevamos muy bien, eso muy bueno para las concentraciones y los viajes, pero no solo con los argentinos, sino con todos, los brasileños, los franceses...".

Frenar a Messi: "Es muy difícil parar a Leo, tiene una características naturales, un don natural que no tiene nadie, eso es lo que lo hace diferente. Yo lo tengo enfrente y de compañero y siempre te sorprende, hace jugadas que sólo él puede hacer. Es un excelente futbolista, siempre tiene algo para inventar. Es determinante, si no hace gol, da el pase de gol... Eso lo hace tan diferente a los demás".

Messi o Maradona: "Para Argentina, tener estos dos jugadores es un orgullo, yo soy contemporáneo a Leo, no pude disfrutar a Diego. Yo hablo con gente mayor y me dicen que Maradona era increíble, ahora lo puedo ver en vídeos, pero a Leo lo disfruto, la verdad que es un placer ser contemporáneo a Leo Messi".

Gol al Betis: "Me pegó en la espalda, leí que había sido con el culo pero no fue así, en el movimiento de querer peinar el balón me da en la espalda, se dio así".

Derbi: "Me gustó mucho cómo se vivió el partido. Fue un encuentro muy emocionante, ya me habían contado lo pasional que es la gente de Sevilla, seguramente el próximo que juguemos en la cancha del Betis será de la misma manera".

Vino a Sevilla por Sampaoli: "La posibilidad de Monterrey no llegó a buen término, surgió el Sevilla y otras opciones más, pero le di prioridad al Sevilla, esperé a que se concretara. Me llamó Monchi y le dije que iba a poner todo para estar acá y al final, feliz porque se dio. No conocía a Sampaoli y la verdad que no me equivoqué de venir a este equipo".

Aspiración del Sevilla: "El primer objetivo era pasar la fase de grupos y ser protagonistas en Liga, queda un partido que nos podemos acercar un poquito más al Madrid que no juega. Luego, a seguir trabajando de la misma manera, nos tocó un rival duro en Champions. No puedo aventurarme, puedo prometer que seguiremos trabajando con la misma humildad que hasta ahora".

Málaga: "Va a ser un partido muy difícil, el Málaga es un rival muy duro, será un partido parejo, como todos los de la Liga".

Fichajes: "Eso queda a cargo de los dirigentes, si viene a sumar, bienvenido sea. Lucas Pratto ya jugó en Europa, tiene experiencia, es un magnífico jugador y una excelente persona. Con Calleri me he enfrentado en Argentina, destacó allí y ya está en Europa".

Pezzella: "Fuimos compañeros en River, tenemos una muy buena relación y nos hemos podido ver acá. Él está en el equipo de enfrente pero tenemos una buena relación".