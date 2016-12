Carlos Fernández: "Voy a volver más fuerte que antes"

Carlos Fernández ha saboreado las mieles del éxito y lo más amargo del fútbol en una misma temporada. Considerado el tercer delantero para Jorge Sampaoli, el canterano sevillista comenzó a tener minutos con el primer, dando la victoria con su en el último suspiro ante Las Palmas y poco después cayó lesionado de gravedad, tanto como para perderse toda la temporada.

El delantero ya trabaja en su rehabilitación, y hoy, se ha pasado por la ciudad deportiva nervionense para saludar a sus compañeros. "Estoy muy contento de que todo esté yendo así, de que la rodilla esté bien y que los procesos de recuperación se vayan cumpliendo. Tenía ganas de volver, de ver a mi gente, a mis compañeros y a mi familia y la verdad que esto me va a servir como una inyección de moral para estos días que todavía me quedan en Barcelona", ha comentado en SFC Radio.

El canterano ha admitido que los primeros días tras la lesión han sido muy complicados. "Cuando he pasado por el vestuario y he visto las botas casi las cojo y me las pongo... Pero bueno, todavía queda, es un proceso que requiere su tiempo, que hay que tener dedicación y tranquilidad. Estoy contento por cómo van los días de trabajo allí y estoy seguro que la rodilla se va a recuperar y voy a volver más fuerte que antes", ha recalcado.

Carlos Fernández ha explicado cómo es su día a día trabajando en la recuperación: "Prácticamente estamos todo el día en el hospital trabajando, es un proceso delicado, hay que tener cuidado con cada paso nuevo que se le da a la rodilla. Hay que tener tranquilidad pero lo cierto es que hasta el día de hoy todo ha ido maravilloso y estoy muy feliz".

Por último, el ariete ha vuelto a incidir en que volverá más fuerte que nunca: "Sé que soy un tío que cuando se le mete algo en la cabeza, pues hasta conseguirlo no va a parar. Hay que poner la rodilla lo mejor posible, porque sé que me espera una carrera deportiva muy larga y esperemos que muy buena y en el Sevilla".