Escudero: "El Pizjuán es un espectáculo"

Sergio Escudero ha sido cautivado por la gran dimensión que tiene el Sevilla como club y con la enorme pasión con la que viven el fútbol en Nervión. El lateral izquierdo habló maravillas de su equipo y de su afición en su Valladolid natal, donde relató que, a su juicio, "el Sevilla es el club que más ha crecido en el fútbol español en los últimos años". "Es un grande en España y en Europa", declaró en 'Radio Marca Valladolid', donde exaltó el gran ambiente que se vive en el Ramón Sánchez Pizjuán: "Es una locura, están los 90 minutos animando. El estadio arde cada vez que juega el Sevilla".

Por todo ello, aseguró estar "muy contento" en este club. "Estoy creciendo mucho en el Sevilla, me está dando la oportunidad de estar en la competición más bonita del mundo, que es la Champions, de ganar una Europa League? Yo lo único que quiero es seguir aquí, estoy muy contento", insistió.

En este sentido, Escudero valoró su inclusión en el once ideal de la Fase de Grupos de la Champions como "un premio al trabajo, al esfuerzo". "Y gracias al de mis compañeros, que me hacen ser mejor", añadió antes de asegurar que se encuentra "en el mejor momento" de su carrera. Así, espera seguir acumulando éxitos como blanquirrojo y, este año, "dar un pasito hacia adelante en la Champions". "Todo el equipo está comprometido, hemos tenido un grupo difícil y nos hemos metido entre los 16 mejores. Intentamos llegar al máximo en esta competición", señaló antes de mostrar respeto por su rival en octavos de final, el Leicester: "No debemos menospreciar a un rival como el Leicester, sería un error. Hay que tenerles muchísimo respeto, en la Champions lo están haciendo muy bien", concluyó.