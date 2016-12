José Castro reconoce una oferta de Suiza

Con la Junta General de Accionistas del próximo lunes en el horizonte, Radio Sevilla informaba el martes de que un grupo inversor suizo, con capital asiático, habría tanteado el valor del club nervionense de cara a una hipotética oferta de compra, estimándose que el control accionarial costaría unos 150 millones de euros. En teoría, un mero sondeo que no habría pasado de ahí, dándose por hecho que en Nervión nadie se plantearía una venta.

Ayer, el presidente del Sevilla, José Castro, admitió no sólo que hayan recibido esta oferta de un inversor suizo, sino aseguró que habían llegado muchísimas otras y, aunque no dijo que estén pensando en vender, tampoco fue contundente a la hora de manifestar lo contrario.

"Somos un club abierto que escucha a todo el mundo pero es una posibilidad lejana que se pueda llegar a algo. ¿Que haya ofertas? Pues es normal, igual que viene por nuestros jugadores, porque lo hacen bien", indicó de manera tibia el presidente del Sevilla en Cope Sevilla, donde agregó que "desde hace más de un año hay muchas empresas acercándose". "Ahora ha salido esta noticia pero podría haber salido hace ocho meses que hay empresas interesándose por el valor actual del Sevilla", explicó.

En este sentido, el empresario utrerano recordó que las acciones en el Sevilla están muy repartidas y que un hipotético comprador no sólo tendría que llegar a un acuerdo con los miembros de 'Sevillistas de Nervión', sino también debería pactar con otros accionistas individuales de peso para tener el control mayoritario del club.

"El presidente no es el dueño de las acciones del Sevilla. Yo no he dicho que sí se va a vender. Escuchamos a todo el mundo y estamos orgullosos de que se interesen por nosotros. De ahí a un acuerdo va un abismo", concluyó.