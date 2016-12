José Castro ha sacado pecho por los logros del Sevilla en la pasada campaña y por la buena marcha del equipo en la presente. El presidente nervionense ha acabado su alocución con ese "¿otra vez?, sí otra vez" que tanto se asocian con su figura desde que las pronunciara en uno de los actos de celebración de la Europa League.

Además de ensalzar la figura de Monchi en una suerte de cortejo para evitar su marcha y de desgranar las cuentas del club, ha hablado de otros asuntos, por ejemplo de la llegada de Sampaoli. "Apostamos fuerte en Sampaoli y su equipo, con independencia de lo que se pudiera decir desde fuera. Y ahí estamos, en octavos de la Champions. Prudencia, sí, pero con atrevimiento, que eso es lo que nos permite conseguir lo que otros no pueden", ha dicho después de señalar que "pocos entrenadores han sido más discutidos en su llegada" y que, "ante estas dudas, el presidente redobló la confianza en Sampaoli".

También ha tenido palabras de elogio para el "meritazo" del Sevilla Atlético. "El Sevilla Atlético nos hizo vibrar como nunca en la fase de ascenso. La cantera además dio muchas alegrías. Pongo acento en el meritazo de Diego Martínez con el filial"; ha indicado.

Castro también ha destacado la inversión en el Ramón Sánchez Pizjuán. "En la 15/16 invertimos más de dos millones de euros en las reformas del estadio. Quedan por hacer suelos nuevos, fachada, museo, pero la reforma dejará un campo que acorde al Sevilla FC. Esta reforma cuesta lo que un buen jugador. Es una reforma por y para los aficionados del Sevilla". También ha destacado la "nueva inversión en el miniestadio en la ciudad deportiva. Se lo merece el Sevilla Atlético".

Además de sacar pecho, Castro ha reconocido errores. "El hecho de no tener un espónsor oficial fue uno de ellos. Nos ha costado más de la cuenta. Pero incluso en esta faceta hemos crecido. El año pasado no hubo la cita con Los Fieles de Nervión. Este año sí va a celebrarse y será al final de la temporada", ha indicado.

Tras la presentación de las cuentas del pasado curso y el turno de preguntas de los accionistas, José Castro respondió también algunas de las dudas expuestas:

- Intermediarios: "Existen en el mundo del fútbol, es la tónica de siempre y este negocio está montado así. En caso de las ventas de Krychowiak y Gameiro, más de 60 millones de euros, fueron con comisión cero. No me gustaría que se hablara de falta de transparencia".

- Sponsor: "No tienen ni idea lo que supone encontrar un sponsor para el club; el director de marketing se ha pateado todo el mundo, ha visitado más de 300 empresas y yo lo he acompañado en algunos viajes. Aunque nos duela, no somos ni el Madrid ni el Barcelona. Hay muchísimas empresas, pero muy pocas para dar dinero para el fútbol".

- Una tienda en el centro: "Está aprobada y en pocos meses estará en la Puerta Jerez-Avenida de la Constitución; en un par de meses estará abierta".