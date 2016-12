Sampaoli, sobre los fichajes y la posibilidad de ganar la Liga

Jorge Sampaoli, tras declarar anoche que le ha pedido a Monchi y José Castro tres fichajes, ha comparecido en sala de prensa, dado que este miércoles, a partir de las 19:00 horas, su equipo recibirá a la SD Formentera, en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El técnico de Casilda ha tratado varios e interesantes asuntos:

- El partido ante el Formentera:

- Más allá de la diferencia que sacamos en la ida, hay que estar concentrados, porque es una época difícil, ya que los jugadores tienen puesta su mente en las vacaciones. Así que debemos concentrarnos para jugar como siempre. La Copa tiene que ver mucho con el sorteo... Depende de cuál nos toque, porque podemos enfrentarnos a rivales fuertes y con la Liga de por medio... Pero, si nos tocan más débiles, podemos ir llevando todos los torneos. La Copa tiene que ver mucho con el azar.

- ¿Sobra este partido de vuelta?

- No tenemos control sobre eso, pero el equipo rival tiene una gran ilusión por jugar en el Sánchez-Pizjuán. Si nos hubiese tocado a nosotros estar en el otro lado, hubiésemos querido disfrutar de esta posibilidad.

- ¿Es posible ganar la Liga?

- Sí, es muy difícil. pero posible. Estamos a un punto de un candidato, tiene que venir el Madrid a casa... Habiendo una posibilidad, vamos a luchar por ella. Ahora, si después el equipo está a la altura de Turín o ante el Atlético, podremos, pero naufragaremos si estamos como en Granada. Nosotros ya estamos pelenando la Liga. Hemos podido sostener la tercera plaza aun jugando Champions, y quizás podamos mantenernos ahí con este mismo plantel. Los dos partidos de Liga que se vienen, que son Real Sociedad y Real Madrid, nos pueden dejar sextos... Pero estamos mentalizados con lo que viene.

- ¿Le gustaría incorporar a Parejo?

- Es un jugador que quisimos en su momento y no se pudo hacer porque no hubo posibilidad económica. Es un jugador que a nosotros nos gusta mucho, pero el equipo tiene hoy otras necesidades. Dani (Parejo) siempre me encaja, pero tenemos un problema clarísimo de centrales y estamos buscando también la posibilidad de fichar un delantero más.

- El número de fichajes

- Nos va a mejorar la calidad, no la cantidad, aunque dos mejor que uno. La plantilla está demostrando que puede arreglar ausencias, pero necesitamos un salto de calidad, que el jugador que llegue marque las diferencias.

- Kiyotake y Soria, como posibles salidas

- Hay que ver qué piensan ellos, porque están jugando menos de lo que les gustaría.

- Balance hasta ahora

- La situación actual era la soñada. Salieron y entraron muchos jugadores... Y estamos clasificados en Champions, terceros en la Liga y con posibilidades de pasar en la Copa. El período inicial es positivo y queremos estar preparados para la de concreción.