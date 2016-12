Sevilla FC-SD Formentera: Un trámite y una historia que contar

Como amante de la pureza del fútbol, Jorge Sampaoli no comulga en ningún escenario con la relajación y profesa un profundo respeto al rival sin atender a su condición. Evidentemente, gestiona sus recursos en función de la exigencia pero siempre desde la máxima consideración, de ahí la seriedad en su discurso en la previa y la orden de aplazar las vacaciones navideñas hasta el pitido final.

Más allá de que la eliminatoria se sentenció en Formentera con el 1-5, el técnico pide a los suyos que despidan el año en Nervión con el compromiso demostrado hasta ahora, lo que gana sentido por la necesidad de los menos habituales de reivindicarse y evidenciar que están metidos en la dinámica del equipo y listos para cuando se les necesite. Porque, al margen de la dificultad para motivarse para una cita de esta índole, se trata de una nueva oportunidad para llamar a la puerta de Sampaoli, como ya hizo Correa en la isla con cuatro tantos o Ben Yedder con trabajo y deseo de ampliar su cuenta. Desde entonces, ambos han disfrutado de más protagonismo, todo lo contrario que otros que no maximizaron la ocasión y ahora dispondrán quizás de la última, caso, por ejemplo, de Kiyotake.

También deberá dar un paso al frente Ganso, sin apenas presencia en el once, y Kolo, aunque todo apunta a que el galo saldrá en invierno. El técnico argentino ha brindado descanso a pesos pesados de la plantilla, pero, como reflejo de que no se lo toma a broma, sólo ha citado a tres futbolistas del filial, de los cuales dos, Carmona y Diego González, partirán seguramente, como en la ida, en el once titular, mientras que Borja Lasso esperaría su hora en el banco. Se espera que la alineación se parezca a la del Municipal Sant Francesc, con la duda de quién acompañará a Diego en la zaga, o si utilizará a uno de los puntas del plantel o apostará por Correa como referencia.

Enfrente, un Formentera que disfrutará de una cita inolvidable en un escenario de la talla del Sánchez Pizjuán y que, a pesar de que la sorpresa es una quimera, la afronta con máxima ilusión, porque todos tendrán una gran historia que contar.