Marotta: "¿N'Zonzi? Haremos un sondeo al Sevilla"

La Juventus de Turín no se olvida de Steven N'Zonzi. El centrocampista del Sevilla está jugando esta temporada a un nivel sobresaliente, siendo la piedra angular del sistema de juego de Jorge Sampaoli y son varios los clubes que han puesto sus miras en el francés. Pero los turineses son los que más insisten por el ex del Stoke City.

Allegri quiere reforzar la medular 'bianconera' y tanto el sevillista como el belga Witsel son los preferidos. No en vano, así lo ha confirmado Giuseppe Marotta, director general de la Juventus. "El centrocampista es la prioridad en enero pero es difícil encontrar jugadores a la altura de la Juventus", ha afirmado el dirigente en palabras recogidas por El Giornale, para luego referirse a nombres propios: "¿Witsel? Las negociaciones con el Zenit están estancadas. Obviamente nuestra oferta está relacionada con la proximidad de su vencimiento de contrato. ¿N'Zonzi? Con el Sevilla tenemos excelentes relaciones y haremos un sondeo".

En el Sevilla están convenvidos de que N'Zonzi no va a abandonar el club en el mercado de enero, y el propio jugador no quiere cambiar de aires a mitad de temporada. Su cláusula es de 30 millones de euros, cifra alcanzable por la Juventus pero con el hándicap de que no podría jugar en la Liga de Campeones. El club de Nervión tiene la intención de mejorar su contrato y subir su cláusula, sabiendo que en junio será muy difícil retenerle.