Nasri: "Sabía que el Sevilla era un club perfecto para mí"

Durante la extensa entrevista a Football Club, Samir Nasri además de hablar de sus inicios, se ha referido al presente y desveló cómo y por qué acabó viniendo a Sevilla. "Hice una buena pretemporada pero necesitaba un cambio. Guardiola quería que me quedara, pero cuando en tu cabeza necesitas algo nuevo, tras cinco años en Mánchester... En mi última temporada tuve muchas lesiones y quería empezar algo nuevo, fresco. Por eso contacté con otros clubes pero cuando oí Sevilla, sabía que necesitaba venir aquí porque si sabes algo de fútbol, sabes que el Sevilla ha devuelto a la cima a muchos jugadores, los ha devuelto a ser lo que solían ser. Luis Fabiano cuando llegó no estaba bien y se fue habiendo metido muchos goles, Kanouté, Banega, Rakitic... Hay muchos jugadores que vinieron y brillaron. Por eso sabía que el Sevilla era un club perfecto para mí: un club familiar pero ambicioso, con buenos jugadores y un entrenador que venía con retos, como lo fue conseguir la Copa América con Chile. Era para mí importante conocer todo eso y, cuando hablé con Monchi y Rami, supe que era ideal. Le pregunté también a Jesús Navas, a Silva y a Nolito por cómo era el club, la ciudad... ¡Y todo era bueno! Había buena comida, chicas muy guapas... Hablé con Guardiola y él me contó lo gran entrenador que es Juanma Lillo. Eso era todo lo que necesitaba saber. Era perfecto para mí", explica el francés, que también ha hablado de Sampaoli, su faceta de analista y sus polémicas extradeportivas...

Sampaoli: "Me siento genial con él. Es muy cercano y nos llevamos muy bien. Estoy muy contento de que sea mi entrenador".

Estudia mucho fútbol: "Me gusta ver los partidos. Si quieres ser un gran jugador, no puedes parar después de entrenar. Esto tien que ver con la alimentacion, el descanso... eso lo entendí después. Lo aprendí quizás algo tarde, pero lo aprendí. Me gusta ver los partidos para saber de lo que hablo y me gusta aprender de otros jugadores, nadie es perfecto. Por ejemplo, cuando jugaba de centrocampista me gustaba ver lo que hacía Iniesta, Xavi, Pirlo... Se puede aprender de todo el mundo para ser una mejor versión de ti mismo. Por eso veo tantos partidos".

Polémicas extradeportivas: "Todo aquello me pareció injusto. No puedes gustarle a todo el mundo, lo sé, pero la gente habla mucho. No bebo, no me drogo. Lo que mis amigos quiera hacer es su problema, no el mío. No soy su padre, sino un jugador de fútbol. Lo que hago en mis vacaciones es lo que quireo hacer y es cosa mía, de nadie más. Durante la temporada soy muy profesional, me alimento bien y hago todo lo posible por ser el mejor. La gente va a hablar de ti hagas lo que hagas, aunque estés en tu casa durmiendo y seas un buen chico. Durante mis vacaciones me gustar ir de fiesta con mis amigos, como a todo el mundo, pero si no me ves beber ni fumar, no digas que lo estoy haciendo porque no es verdad. A mí no me van a herir así porque esas cosas no me afectan, me dan igual, pero sí pueden doler a mi familia, a mis padre. Esta temporada lo que quiero es jugar, estar en el mejor ambiente, con la gente que me aprecia, ser quien soy y esto es lo que he encontrado en Sevilla, por eso vine a firmar".