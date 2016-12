Se enfría la opción Calleri y aparece la vía Borja Bastón

En su búsqueda de un delantero que refuerce la punta de lanza sevillista este mes de enero, el argentino Jonathan Calleri es una de las opciones que maneja la dirección deportiva sevillista, después de haberse ya interesado por él el pasado verano, cuando finalmente acabó recalando en el West Ham, equipo en el que no ha podido brillar como se esperaba (479´ en 11 partidos en los que no ha visto portería).

Una opción bastante factible (pertenece a un fondo inversor que le busca un nuevo equipo en el que poder revalorizarse, entendiendo al Sevilla como el ideal) que sin embargo parece haberse enfriado en los últimos días, tal y como ha podido conocer la redacción de ESTADIO Deportivo.

Monchi y su grupo de trabajo tendrían otras prioridades tras haberse consumado el pase a octavos de la Champions, por lo que el ex del Sao Paulo no sería hoy día una de las prioridades para apuntalar la delantera. Pese a ello, las partes no niegan el interés, estando previsto que el futuro del delantero se aclare algo más en los próximos días, siendo varias sus 'novias'.

Y una de esas prioridades podría ser la del madrileño Borja Bastón. Según apunta hoy Diario de Sevilla, la opción del delantero del Swansea es bastante real y encajaría a la perfección en el perfil que está buscando Sampaoli para reforzar su ataque.

Su llegada se produciría bajo la fórmula de una cesión e intentar negociar una posible opción de compra a ejecutar en junio. Lo cierto es que el ex del Eibar no está teniendo demasiado protagonismo en el conjunto de Bob Bradley (ha jugado diez partidos en la Premier League habiendo marcado un tanto), que prefiere al exsevillista Fernando Llorente como titular.

Así pues, esta situación podría podría provocar la salida de Bastón en este mes de enero. Además, el madrileño ya conoce LaLiga (19 goles con el Eibar la temporada pasada) y es un jugador que puede crecer y rendir de manera inmediata en el Sevilla. Es una de las varias opciones que maneja la dirección deportiva sevillista para complacer a Sampaoli.