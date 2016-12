Óscar Arias: "Vamos a tutear al Madrid"

Tras conocerse que el Real Madrid será el rival del Sevilla Fútbol Club en octavos de final de la Copa del Rey, ha sido el secretario técnico sevillista Óscar Arias una de las voces que ha valorado el duro emparejamiento en los medios oficiales del club. "Vamos a afrontarlo con el convencimiento de que vamos a tener nuestras opciones, vamos a tutear al Real Madrid y vamos a intentar sacar la eliminatoria adelante. Esa ilusión nadie nos la quita. Será una eliminatoria dura y exigente, con 180 minutos apasionantes y afrontaremos el doble partido con mucha ilusión, sabiendo que será una eliminatoria complicada. Uno espera tener que medirse a los grandes en la final y esperar a ese momento, pero al final entramos todos en el bombo y este ha sido el sorteo, y será complicado y dificilísimo, pero al mismo tiempo una eliminatoria bonita que la afrontaremos con muchas ganas", dijo Arias.

Junto a ello, el secretario técnico del Sevilla analizó el orden de partidos en la eliminatoria: "El ser el primer partido del año tras la vuelta de las vacaciones no favorecerá a ninguno y no será algo clave en el primer partido, aunque será importante marcar por el valor doble del gol sabiendo que el partido de vuelta es en casa. Me gusta el segundo partido en casa con tu gente porque puede decidir una eliminatoria".