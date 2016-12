El agente de 'Gabigol' le quiere sacar del Inter

El futuro inmediato del brasileño Gabigol no parece pasar por su continuidad en el Inter esta temporada, pues su situación como 'neroazurro' se encuentra en un punto de no retorno por su ostracismo deportivo y los continuos ataques de su agente, Wagner Ribeiro, al club italiano. Y es que el destacado empresario 'canarinho' ha vuelto a la carga por la ausencia de protagonismo del ariete en los planes del entrenador Stefano Pioli.

Así las cosas, el representante ha tensado la cuerda al máximo al afirmar que el Inter ha humillado por partida triple a Gabriel Barbosa, futbolista por el que pagó una elevada cantidad el pasado verano. "He hablado con Gabigol, porque su situación no es buena, y se siente humillado. En estos casos, se pueden distinguir tres tipos de humillación: física, moral y psicológica, siendo la más dura la psicológica. No ha jugado y no ha tenido oportunidades", señaló en 'Gazeta Esportiva' Wagner Ribeiro, que pide que, como mínimo, se le concedan más minutos para que pueda demostrar su valía: "No firmó un contrato que dijese que debía ser titular, pero nos gustaría que tuviese una oportunidad. Al menos podría jugar más tiempo; pagaron más de 30 millones por él". En lo que se refiere a su inminente futuro, Ribeiro no descartó que continúe en el Inter si Pioli empieza a considerarle en su planes, pero dejó claro que si la intención del entrenador es la misma saldrá cedido en la próxima ventana de transferencias: "Lo mejor para Gabigol es quedarse en el Inter, que está bien, pues es uno de los clubes más importantes del mundo, pero si no juega, ya veremos qué hacer en enero". Mientras el jugador y el Inter de Milán toman una decisión al respecto, numerosos clubes, entre los que estaría el Sevilla, incluido en Italia en la lista de pretendientes, se mantienen al acecho a la espera de acontecimientos. Si finalmente sale, no le faltarán destinos posibles...

Hay que recordar que el brasileño llegó al Inter como un fichaje de relumbrón por su destacada capacidad goleadora en el Santos y por los 27 millones que pagó, pero 'Gabigol' no cuenta para Pioli, hasta el punto de que sólo ha disputado 20 minutos como interista, todos ellos en la Serie A y repartidos en tres partidos. Poco tiempo para reivindicarse.