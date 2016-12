Argentina consigue el 'sí' de Sampaoli

Las vacaciones navideñas han deparado muy malas noticias para el Sevilla y el sevillismo, pues en estos días se ha gestado un movimiento tan inesperado como perjudicial para los intereses nervionenses. No en vano, Sampaoli ha aprovechado el viaje a su país por el parón en la competición para negociar prácticamente en secreto con la AFA y, según se ha filtrado, acercar posturas para cumplir su sueño de dirigir a Argentina. El pasado verano ya hubo contactos, pero el técnico acababa de llegar a Nervión y no quiso hacerle una faena a los gestores blanquirrojos, algo que tampoco haría ahora al cien por cien, pues este entendimiento no supone que abandone de forma inmediata su cargo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En este sentido, las dos partes han acordado que hasta el mes de junio Sampaoli compatibilizaría su trabajo al frente del Sevilla con el de responsable de la albiceleste, paso previo a que ponga fin a su etapa como sevillista y se dedique plenamente al combinado argentino cuando termine la presente temporada.

Hasta entonces, el de Casilda ejercería de entrenador en la sombra en Argentina, lo que convertiría a Edgardo Bauza en un entrenador de paja que, hasta que Sampaoli pudiera sentarse en el banquillo, sólo prestaría su presencia para los partidos, ya que las convocatorias pasarían a ser responsabilidad del actual entrenador nervionense.

Argentina ya cuenta con el sí del casildense, pero todavía resta que el Sevilla dé su visto bueno, ya que tiene contrato en vigor hasta 2018 y su gestión ha despertado mucha ilusión y expectativas. En la planta noble no se han querido pronunciado, pero son conscientes de que es el deseo del entrenador y que sería contraproducente obligarle a lo contrario. No obstante, se le exigirá que hasta junio se centre en el Sevilla y que, entonces, se abone la indemnización pertinente.

Además, aunque suene extraño, el Sevilla podría incluir una curiosa condición a cambio de no poner demasiados problemas a su salida. Consiste en una especie de trato de favor hacia los futbolistas argentinos de la plantilla hispalense, lo que conllevaría que los tuviera muy en cuenta a la hora de hacer las convocatorias y, cuando menos, los hiciera debutar para motivarlos. Una medida que tendrá que estudiar la AFA, aunque, por su extraordinario interés en Sampaoli, podría aceptarla.