Coke: "Me costaría ver a Monchi fuera del Sevilla"

Coke Andújar, excapitán del Sevilla, ha aprovechado las vacaciones en Alemania para volver a España, donde sigue tratándose de su rodilla para dejar cuanto antes atrás su lesión de rodilla. El que fuera jugador nervionense ya cuenta los días para volver a jugar. "Vamos poco a poco, ya se van pasando los dolores y voy cogiendo musculatura para reforzar la rodilla, que es la que manda, no sé exactamente el tiempo, ojalá pueda estar entrenando cuanto antes", ha dicho en Radio Sevilla.

Además, el madrileño ha analizado al actual Sevilla tras un año donde fue el protagonista de la final de la Europa League en Basilea.

Gran año 2016: "Firmaba todos los años así, ganando una Europa League y llegando a otra final, y demostrando muchas cosas a nivel de equipo, al final siempre recordamos lo bueno, la lesión también ha influido y me servirá para aprender".

La final de Basilea: "Quedará para el recuerdo, es un momento precioso para mucha gente. Hay que valorarlo como se merece".

La pancarta de apoyo de sus excompañeros: "Me acuerdo que además era en los primeros días de la lesión, no podía llorar más... Llegué a Barcelona y vi las imágenes, me llegaron mil fotos y me puse a llorar otra vez, te hace sentir orgulloso y contento que se acuerden de ti".

Los éxitos del Sevilla: "Ahora, que lo veo desde fuera, el Sevilla se ha instalado en una posición que es atractiva para futbolistas. Lo difícil fue cuando llegué yo, con dos años sin jugar en Europa, y volver a resurgir, cuando parecía que volveríamos a mitad de tabla. Lo difícil es volver a crecer, acertar en los fichajes después de vender futbolistas importantes. Con un entrenador adecuado y un gran vestuario".

A pesar de los cambios de jugadores y, este año, de entrenador: "Hay que acertar mucho, tener muy buen ojo, que se tiene desde hace mucho tiempo. Este año crecer es seguir en Champions, estar en octavos y dar un pasito más. No sabemos si este año habrá una final europea porque es muy difícil".

Monchi: "Me costaría verlo fuera del Sevilla, creo que es una decisión suya, también entendible porque lleva años sometidos a mucha presión, en el equipo de su vida pero yo entendería un cambio de aires si lo estima oportuno".

Los que se van, se devalúan: "Se toman decisiones, la fórmula del Sevilla es esa, vender para seguir creciendo, venden sabiendo que hay futbolistas que van a tomar el relevo de los que se van. Es un método que tiene el Sevilla que le sale muy bien".

Sampaoli: "La idea que tiene está muy marcada, él quiere llegar al futbolista para que crea. Eso tiene un tiempo, en los primeros partidos se notaba, se perdían balones, el buen hacer del Sevilla le hacía seguir ganando, ahora cuando ya dominan mucho sigue ganando y no para. Creo que ahora los futbolistas, aparte de coger la dinámica del míster, creen al 100% en el entrenador y así lo demuestran".

La clave, el vestuario: "Hay mucha honestidad para solucionar los problemas, y sobre todo la ayuda al compañero, si en el vestuario sigue primando eso habrá buen equipo seguro".