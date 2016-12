Iborra: "Lo tengo todo en el Sevilla"

Vicente Iborra se encuentra tan a gusto en el Sevilla que cuando en verano le plantearon la posibilidad de salir con un contrato mareante fue capaz de decir que 'no'. "Tenía claro desde un principio que tenía un contrato largo, mi idea era la de continuar en el club. Se presentó una oferta muy importante tanto para el club como para mí, evidentemente se valoró, pero todos teníamos claro lo que queríamos. Llegamos a un entendimiento y gracias a Dios sigo aquí", señalaba el de Moncada en 'Radio Marca', donde explicó los motivos por los que no se mueve de Sevilla. "Me siento no sólo importante, sino valorado en el club y querido por la afición y los compañeros, y cuando uno se siente así es difícil cambiar porque lo tengo todo aquí", subrayó.

Tras los buenos años vividos con Emery, ahora se presentan nuevos retos por afrontar, como la Champions. "Vamos a tener los pies en el suelo, disfrutar del momento, y cuando nos llegue hablaremos del siguiente paso en Champions. Hay que sentar unas bases primero y luego pelear, no sentirnos inferiores a nadie, seguir con la ilusión que tenemos e intentar llegar lo más lejos posible", confesó.

Para estos nuevos retos, el Sevilla ha hecho profundos cambios otra vez. "Ha habido cambios, no sólo en la plantilla sino también en el cuerpo técnico. Nueva filosofía, un cambio bastante grande, pero está saliendo todo bien y el club y la plantilla no han notado en cierta medida ese cambio tan brusco", reflexionó el que es uno de los capitanes sevillistas.

Pese a sus buenos años en Nervión, Iborra no se ve vestido con la camiseta nacional. "Está un poco lejos. El nivel de nuestro fútbol es muy alto, pero uno nunca pierde la esperanza para algún día cumplir el sueño de defender la camiseta de mi país. Tengo buenos anfitriones en el equipo", confesaba antes de realizar su particular deseo navideño. "Personalmente que me respeten las lesiones y ojalá pueda disfrutar de este club, esta afición y esta ciudad el máximo tiempo".