Torreira, un volante que gusta al Sevilla, en el escaparate

El Sevilla puso sus ojos en Lucas Torreira junto después de conocer que la Unión Deportiva Las Palmas se negaba a traspasarle a Roque Mesa, y es que ambos futbolistas tiene un perfil y una manera de jugar muy similar.

Jorge Sampaoli, además de un delantero y central, ha pedido "un volante", el mismo que no pudo traerle el club en vereno, tras caerse las opciones del propio Roque Mesa, Dani Parejo o Joe Allen. Y, en este contento, ha vuelto a surgir el nombre de Torreira, a quien su agente ve fuera de la Sampdoria ya en enero.

"Con la Roma no hemos contactado hasta el momento. Torreira tiene sólo 20 años y podría dar mucho en un equipo que haga un buen fútbol. Con la Sampdoria no hemos renovado y queremos ir a otro club. No sé si la Roma ha hablado con la Sampdoria, pero sí sé que hay varios equipos interesados en el jugador", ha dicho Pablo Betancourt en 'laroma24.it'.

'Calciomercato' añade que el Sevilla "está en la pole" para hacerse con este mediocentro uruguayo de 1,67 metros que tiene pasaporte español y que destaca por su inteligente posicionamiento sobre el campo, lo que le permite robar mucho, mediante pases interceptados y entradas, y también asegurar una salida limpia, tanto en corto, sobre todo, como en largo. Torreira, que estuvo cedido en el Pescara la pasada temporada, tiene además un buen dominio del balón parado (suele botar los córners) y visión para poner a sus compañeros de gol.

En definitiva, un "volante" que gusta y que se ha puesto en el escaparate, un jugador similar a Roque Mesa, pero asequible, pues se niega a renovar con la Sampdoria, como confirma su representante.