Adiós a Anthony Martial

Todo indica que el posible fichaje de Anthony Martial por parte del Sevilla no va a tener más recorrido. Al menos, es lo que se deduce de las palabras que ha pronunciado este viernes un José Mourinho que, según asegura, sólo va a dejar salir a préstamo a a su tercer portero.

"Sam Johnstone es el único jugador que va a salir a préstamo este mes de enero. No juega ni un minuto y lo necesita", dijo tajante el portugués, quien ya empleó una política similar durante su etapa en el Real Madrid.

"Y no quiero vender jugadores. El club está totalmente conmigo. Ahora bien, si un futbolista no juega y realmente desea salir, no vamos a dejar que se marche si no se cumplen nuestras condiciones. Y, hasta este momento, no hemos recibido ni una sola propuesta que podamos aceptar".

Es decir, que Mourinho, que ha rechazado 13 millones de euros del West Brom por Morgan Schneiderlin, cierra el grifo de las cesiones y únicamente dejará salir a sus pupilos si las ofertas le satisfacen. Teniendo en cuenta que el United pagó 50 millones de euros fijos por Martial y otros 30 en variables, el Sevilla puede ir despidiéndose, al menos en enero, del exdelantero del Monaco.