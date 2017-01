Mourinho: "¿Martial al Sevilla? Que me escuche a mí"

Se niega. José Mourinho no deja salir del Manchester United a Anthony Martial, quien se había convertido en la primera opción para la delantera del Sevilla. Y más aún después del partidazo que firmó el ex del Monaco el último día de 2016, ante el Middlesbrough.

Martial fue, junto a Paul Pogba, el mejor del United y marcó el tanto del empate (el partido acabó 2-1 para los 'Red Devils'). Tras el choque, al técnico portugués, como no podía ser de otro modo, le cuestionaron por el internacional francés.

"Él jugó, él creó, él anotó... Fue una actuación muy positiva. Yo sé que es un talento superior. Anthony me tiene que escuchar a mí y no escuchar a su agente. Él me tiene que escuchar a mí en los entrenamientos cada día. Cada respuesta que le doy a los jugadores es para que mejoren", comenzó diciendo Mourinho.

¿Pero va a salir del United en enero? "Todos los días leo en el periódico: 'Martial se va al Sevilla, Martial se va a préstamo, Martial no es feliz...'. Él me tiene que escuchar a mí. Tiene unas condiciones increíbles para ser un gran futbolista", sentenció.

Es decir que, como ya se sabía, Martial no irá al Sevilla.