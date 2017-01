Gourcuff: "Gnagnon no sale ni por 30 millones"

Desde Francia llegaba ayer el interés del Sevilla por el joven central francés Joris Gnagnon, del Rennes. Así lo aseguraba L'Équipe que incluso desvelaba una presunta oferta de 10 millones por el zaguero de ascendencia camerunesa.

Sin embargo, hoy su entrenador se ha encargado de zanjar cualquier tipo de especulación sobre su posible salida. Christian Gourcuff, técnico del Rennes, ha sido tajante ante el interés nervionense en Ouest-France: "Este mercado es una ventana de transferencias para hacer ajustes y se despliegan estrategias. El caso de Gnagnon está cerrado, incluso por 30 millones no va a salir".

Gourcuff ha querido explicar además su postura en cuanto a no dejar salir tanto a Gnagnon como a cualquier jugador de su plantilla: "Imaginar su salida es una aberración tanto deportiva como económica. Deportivamente porque yo defiendo, como ya hice en Lorient, una cierta idea y una política de formación. El objetivo es formar jugadores para que jueguen, no para venderlos, y aprovecharnos de su progresión. Una vez han tomado una dimensión, ya podríamos hablar. Esto me recuerda al caso de Ousmane Dembélé. Es algo que no puede volver a ocurrir. Por eso digo que es una aberración económica, porque Joris (Gnagnon), si sigue trabajando, crecerá en su valor".

No en vano, Gourcuff ha señalado de "desagradable" este comienzo de mercado de invierno por los rumores sobre Gnangon, del que dice "corre el riesgo de que un niño como él se pueda desestabilizar y que se complique la cabeza".

De hecho, las palabras del técnico del Rennes vienen a coincidir con la versión que ha podido conocer ESTADIO Deportivo y que no es otra de que el interés del Sevilla por Gnagnon no pasa de un mero seguimiento, sin haber oferta concreta alguna.