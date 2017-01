El agente de Sirigu: "¿Volver a Nápoles sería bueno, verlo en el banquillo es medio delito"

Actualmente en la primera plantilla del Sevilla hay tres porteros. Siendo Sergio Rico el titular indiscutible hasta ahora, la dirección deportiva nervionense se debate entre dejar salir a David Soria o Salvatore Sirigu. Precisamente éste último llegó en verano para suplir la baja del madrileño en pretemporada con la vitola de titular para competirle el puesto a Rico pero nada más lejos de la realidad.

El buen momento del portero de Montequinto y el hecho de que Sirigu no haya aprovechado las escasas opciones que le ha brindado Sampaoli, le hace estar en la rampa de salida. Uno de los motivos más importantes es que con la salida del italiano el Sevilla se ahorraría un importante dinero en su ficha, y se además se quedaría David Soria en el que también se confía plenamente.

Así las cosas, al portero propiedad del PSG no le han faltado pretendientes, siengo el Niza el que más interés ha puesto en sus servicios. Hace unos días también salió la opción del Cagliari y hoy, su agente, ha dejado claro que Sirigu no puede seguir en esta situación. "¿Volver al Nápoles? Así lo espero. Estamos hablando de un internacional italiano bajo los palos. Lo hizo muy bien en París pero Blanc lo relegó al banquillo por motivos técnicos. Durante años fue elegido como mejor portero de la Ligue 1 y verlo en el banquillo es medio delito. En Italia hay muchos extranjeros que no valen la pena, el traspaso a Nápoles sería algo positivo para el fútbol italiano y desde la óptica de la selección", ha dicho Carlo Pallavicino en Radio Crc.