Competencia por Vangioni

El Sevilla está en negociaciones con el padre de Leonel Vangioni para incorporar al lateral zurdo en este mercado invernal, dado que Sampaoli atisba que tiene una carencia en ese puesto, pues Benoît Trémoulinas aún no ha regresado a los terrenos de juego ni tampoco se le espera (la idea es que coja la carta de libertad). "Al irse Kolo, se abre la posibilidad de que llegue un lateral para que Sergio (Escudero) no juegue tantos partidos, pero es un mercado difícil. Si no viene alguien, Sarabia también lo ha hecho muy bien ahí. Si no llegan los adecuados, será como el primer semestre", ha reconocido el técnico de Casilda este martes en rueda de prensa.

Como informó ED, las negociaciones van por buen camino, si bien los nervionenses no son los únicos interesados en hacerse con los servicios del ex de River Plate, que llegaría cedido hasta junio desde el AC Milan. Genoa, Palermo y Chievo también han preguntado por Vangioni, mientras que 'TMW' desvela que en las últimas horas también ha realizado un sondeo el Oympique de Marsella.

Vangioni tiene a dos excompañeros en Nervión, Gabriel Mercado y Matías Kranevitter.