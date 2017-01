Sampaoli: "Prefiero al Madrid en una final que a doble partido"

Además de analizar las novedades del mercado de fichajes, Jorge Sampaoli ha hablado sobre el importante partido de este miércoles ante el Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Lo primero que dejó claro el de Casilda, es que no es una revancha por la Supercopa de Europa: "No hay revancha, eso ya pasó, perdimos un partido y las cosas se han ido modificando en estructuras. Será un partido extremadamente atractivo, ojalá tengamos la posibilidad de estar a la altura y hacer un buen partido para dejar la vuelta abierta".

En cuanto al desarrollo del partido, Sampaoli ha comentado: "Uno está esperanzado en tener la 'chance' de jugar de igual a igual ante un rival como el Madrid. Tendremos que estar muy bien para tener esas posibilidades. Para evitar a Ronaldo hay que tener más tiempo el balón y protagonizar el juego. Así ellos tendrán menos posibilidades, si no es así vamos a convivir con la cercanía en el área de un jugador determinante".

Cuestionado sobre si prefería enfrentarse a los blancos a un solo partido o a doble, el sevillista lo tiene claro: "Prefiero enfrentarme a ellos en una final. Que te toque ahora es muy difícil. Seguro que es más fácil ganarles a un partido que a dos, es mucho más complejo a dos con un rival como el Madrid".

La figura de Zidane: "Zidane ha sido extraordinario como futbolista, como entrenador está empezando y lo está haciendo bien, para alcanzar a ese Zidane futbolista tendrá que crecer mucho. El tiempo lo dirá".

Rotación de porteros: "Inicialmente para mañana va a jugar Sergio Rico, en el futuro veremos la carga de partidos, pero el partido de mañana lo juega Sergio Rico".

Planteamiento en el Bernabéu: "La idea es tener el control del juego y cristalizar en los últimos metros. Jugar de ida y vuelta ante un rival que maneja el juego directo no es buena idea... Queremos estar en campo del Madrid, tener más el balón luego veremos si el partido lo permite".

Tema Nasri: "No he hablado con Nasri de ese tema. Él me dio una explicación, fue algo personal que no incidía en lo deportivo, por eso no me explayé mucho".

La baja de Ramos: "Si estamos en ventaja o igualados, que no esté Sergio Ramos en los últimos minutos es bueno para nosotros, ya nos robó la posibilidad de la Supercopa".

Bajas para la ida de Copa: "No estará Carriço, por su operación, Kolo por que está cerca de dejar el club y Vázquez, por sanción de la Copa Italia".

Presencia de Castro en el entreno: "El presidente pasó a saludar, a desearnos un feliz año y nada más. ¿Una prima? No nos ha ofrecido ninguna prima, hubiera sido bueno eso".

Rumores que le sitúan en Barcelona: "Todo lo que sea proveniente de testimonios no reales terminan siendo siempre rumores. Tengo contrato acá, estoy feliz acá, trantando de instalarme y que la gente que apostó por mí esté conforme, por ese paso voy. No me fijo ni para bien ni para mal en cualquier rumor".