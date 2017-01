Undiano Mallenco, el mismo de 2011, para la vuelta del Sánchez Pizjuán

Alberto Undiano Mallenco, del Comité Navarro, y Jesús Gil Manzano, del Extremeño, han sido designados para dirigir los encuentros Sevilla-Real Madrid y Barcelona-Athletic, correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.

Resulta curioso que el propio Undiano Mallenco fue el mismo colegiado que dirigió el famoso partido de ida de semifinales de Copa del Rey entre el Sevilla y el Real Madrid en 2011, con la tan mencionada jugada del gol de Luis Fabiano que Albiol sacó desde las redes y cuyo partido finaliazó 0-1.



Designaciones:

At. Madrid-Las Palmas José M. Sánchez Martínez (C. Murciano)

Córdoba-Alcorcón Javier Alberola Rojas (C. C.-Manchego)

Barcelona-Athletic Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Sevilla-Real Madrid Alberto Undiano Mallenco (C. Navarro)

Villarreal-Real Sociedad David Fernández Borbalán (C. Andaluz)

Alavés-Deportivo Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Celta-Valencia Alejandro J. Hdez. Hdez. (C. Las Palmas)

Eibar-Osasuna Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)