Vangioni avanza por buen camino

Junto al delantero y el central, el lateral izquierdo es otro de los focos en los que centrará sus esfuerzos la dirección deportiva sevillista, teniendo en cuenta que Sergio Escudero no tiene un recambio natural (Vitolo y Sarabia han cubierto la papeleta cuando ha hecho falta), habida cuenta de que el francés Trémoulinas, que acaba contrato a final de curso y no acaba de estar al servicio de Sampaoli, es como si no contara para los de Nervión.

Ahí es donde entra en juego el nombre de Leonel Vangioni, un lateral izquierdo italo-argentino que el pasado verano arribó al Milan procedente de River Plate, no habiendo podido rascar bola desde entonces en el Calcio, donde no ha disputado ni un solo minuto como 'rossonero'. Una complicada situación que, lógicamente, le ha empujado a buscar un nuevo escenario en enero, negociando el Sevilla con su representante y directivos del Milan su cesión hasta final de temporada. Una operación que avanza por muy buen camino, tal y como ha podido conocer la redacción de ESTADIO Deportivo de primera mano. Un zaguero, Vangioni, que haría todo lo posible por acabar vistiendo de blanquirrojo hasta final de temporada, después de haberse llevado seis meses prácticamente en blanco.

Internacional absoluto con Argentina en tres ocasiones, puede jugar tanto de lateral zurdo como de carrilero. Dispone de pasaporte italiano, por lo que no ocupa plaza de extranjero. Es el mejor colocado, pero no el único.