Jorge Sampaoli: "Es la primera vez que nos superan"

Jorge Sampaoli, más allá del resultado, se mostró afectado en sala de prensa por haberse visto superado por en el juego en sí.

- ¿Qué ha pasado?

- Creo que el primer tiempo fuimos sorprendidos por la intensa presión que hemos tenido del Madrid. Esos tres goles complicaron mucho el desarrollo del segundo tiempo. En la segunda mitad, intentamos controlar el juego pero el Madrid, con los tres goles, aguantó bien. La eliminatoria está complicada, pero en casa intentaremos jugar un partido de vuelta con mejores intenciones que las de hoy -por ayer- y lo pelearemos hasta el último momento.

- ¿Qué ha fallado?

- Hay que evaluar bien las sensaciones del partido. En el primer tiempo fuimos superados, que hacía mucho que no lo sentía con el equipo. Tendremos que tratar de reencontrarnos con las características que acabamos 2016 para seguir siendo igual de competitivos.

- ¿Es Vargas el delantero que le falta?

- La dificultad de Eduardo, que lo conozco bien, tiene que ver con que no tenemos cupo de jugadores no comunitarios. Por ahí se hace complejo y se evaluarán todas las opciones que se puedan. No creo que tenga que ver con la falta de delanteros, sino con la superioridad del Real Madrid.

- ¿Qué opina del arbitraje?

- Siempre hay decisiones arbitrales que se pueden analizar. Yo no lo hago, no estoy capacitado para evaluar sus decisiones a la distancia que estoy y en el momento que se produjeron. La diferencia la hizo el Real Madrid en el marcador y en el partido y eso es lo que tenemos que seguir trabajando nosotros.

- ¿Ha faltado intensidad?

- En el primer tiempo sí, la clave estuvo en los saltos y anticipación del equipo rival. En algún momento, nuestra no decisión generó que haya una diferencia marcada en el desarrollo. Me sentí extraño porque es la primera vez que nos pasa. Tenemos que reencontrarnos.